Antrenorul spaniol a convocat 27 de jucători, dintre care nu lipsesc Cristiano Ronaldo şi Vitinha. La 41 de ani, jucătorul de la Al-Nassr va evolua la a şasea ediţie a Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo, la ultimul Campionat Mondial și turneu final

Jucătorul născut în Madeira, care a jucat deja și la şase Campionate Europene, a confirmat în noiembrie 2025 că ediţia din 2026 va fi ultima sa.

La turneul care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, Portugalia a fost inclusă în Grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan şi Republica Democrată Congo.

Înainte de a se instala în cantonamentul din Palm Beach, Florida, Portugalia va juca două meciuri amicale pe teren propriu: împotriva Chilei pe 6 iunie, lângă Lisabona, şi apoi împotriva Nigeriei pe 10 iunie, la Leiria (centrul Portugaliei).

Lista celor 27 jucători pentru echipa Portugaliei:

Portari: Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton/ANG), Rui Silva (Sporting Lisabona), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR)

Fundaşi: Diogo Dalot (Manchester United/ANG), Matheus Nunes (Manchester City/ANG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugalia), Renato Veiga (Villareal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ESP), Ruben Dias (Manchester City) Araujoen (Manchester City)/ANG)

Mijlocaşi: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ANG)

Atacanti: Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincão (Sporting Portugalia), Francisco Conceição (Juventus Torino/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ANG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al) Nassr/KSA).

News.ro