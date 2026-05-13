Inter Milano a intrat în cursa pentru transferul lui Cristiano Ronaldo Junior (15 ani), legitimat în prezent la Al Nassr U17.

Conducerea echipei antrenate de Cristi Chivu este interesată să dea o lovitură de imagine în perioadă de mercato din vară, după cum notează interlive.it.

Fiul lui Cristiano Ronaldo este văzut ca o soluție excelentă pentru ”nerazzurri” atât din perspectiva marketingului, cât și din cea a potențialului arătat până acum de adolescent.

Granzii Europei, pe urmele lui Cristiano Ronaldo Jr.

Cristiano Ronaldo Jr., fiul legendarului Cristiano Ronaldo, va împlini 16 ani în luna iunie, iar în această vară ar putea face pasul la o echipă de top a Europei.

În prezent legitimat la echipa U17 a lui Al Nassr, Ronaldo Jr. este internațional portughez U16. Până acum, întreaga perioadă a junioratului a petrecut-o mergând în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - de la Juventus și Manchester United, până la Al Nassr, în prezent.

Într-o perioadă în care în Arabia Saudită au apărut zvonuri potrivit cărora puștiul ar putea fi promovat încă din vară la prima echipă a lui Al Nassr pentru a avea șansa istorică de a juca alături de tatăl său, apar și alte informații legate de viitorul portughezului.

The Sun scrie că sunt șanse mari ca Ronaldo Jr. să se întoarcă în Europa, având în vedere granzii care sunt dispuși să îi ofere un contract din vară. Printre ei, Real Madrid, Bayern Munchen și Paris Saint-Germain.

"Tânărul și-ar dori să revină în Marea Britanie sau la Madrid, însă familia sa este precaută, având în vedere atenția copleșitoare din partea presei, care, în mod firesc, va încerca să în compare cu tatăl său", notează tabloidul britanic.

Alte două posibile destinații pentru Ronaldo Jr. ar putea fi Borussia Dortmund și Sporting Lisabona. La formația portugheză și-a început cariera tatăl său, care, la 41 de ani, încearcă să atingă borna de 1.000 de goluri marcate în carieră.

Ronaldo Jr. s-a antrenat în martie cu Real Madrid

Cristiano Junior, folosit de obicei ca extremă stânga sau atacant, a crescut în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - a început de la Juventus, a continuat la Manchester United, iar în 2023 a făcut și el pasul în Arabia Saudită, la Al Nassr.

De asemenea, în luna martie a acestui an, fiul lui CR7 a participat la câteva antrenamente ale echipei U16 a lui Real Madrid, la Valdebebas.

În octombrie 2025, Cristiano Ronaldo Jr. a debutat la naționala U16 a Portugaliei. Până în prezent a strâns 6 meciuri și un gol.