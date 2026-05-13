Din articol Cristiano Ronaldo amână sărbătoarea de titlu cu Al Nassr

Marți seară, Al Nassr avea nevoie de o victorie contra lui Al Hilal pentru a deveni matematic campioană. Echipa lui Cristiano Ronaldo a condus cu 1-0 din minutul 37, după golul lui Mohamed Simakan, însă o mare eroare a portarului Bento a stabilit scorul final în minutul 90+8. Cristiano Ronaldo amână sărbătoarea de titlu cu Al Nassr Al Hilal a egalat la ultima fază, după ce Bento a ieșit să respingă o minge lungă din aut, însă portarul lui Al Nassr și-a trimis balonul în propria poartă.

Dezamăgirea a fost uriașă pentru jucătorii și fanii lui Al Nassr, dar în special pentru Cristiano Ronaldo, care aștepta să sărbătorească primul titlu de campion în Arabia Saudită. Aflat pe banca de rezerve după ce a fost înlocuit în minutul 83, Ronaldo nu și-a putut ascunde dezamăgirea. Cu toate acestea, starul portughez a revenit cu un mesaj optimist pe rețelele sociale.

"Visul nostru este aproape. Capul sus, mai avem un pas de făcut! Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul senzațional din această seară", a scris Ronaldo. Cu o rundă înainte de final, Al Nassr are 83 de puncte, cu 5 peste Al Hilal, care are un meci în minus. Echipa lui CR7 va deveni matematic campioană în cazul în care va învinge Damac, etapa viitoare, pe teren propriu.

