



Mauricio Pochettino a anunțat lotul de 27 de jucători pentru meciurile amicale din luna martie, ultimele teste înainte de a face selecția finală pentru Cupa Mondială din 2026. Echipa națională a Americii va avea două teste de nivel înalt la Atlanta, împotriva Belgiei (28 martie) și Portugaliei (31 martie).

Din lot nu lipsesc starurile Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Timothy Weah (Olympique Marseille), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) și Folarin Balogun (AS Monaco).

Printre jucătorii absenți de la această acțiune, dar care s-ar putea găsi în lotul pentru CM 2026, se numără Zack Steffen (Colorado Rapids), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Tyler Adams (Bournemouth), Josh Sargent (Toronto FC), Yunus Musah (Atalanta), Luca de la Torre (Charlotte FC), Jordan Morris (Seattle Sounders) și Benjamin Cremaschi (Parma).

"The Yanks" fac parte din Grupa D la CM 2026, alături de Paraguay și Australia și de câștigătoarea Path C din preliminariile europene (Slovacia - Kosovo / Turcia - România).

Lotul USMNT pentru amicalele cu Belgia și Portugalia:

Portari: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire), Roman Celentano (FC Cincinnati)

Fundași: Tim Ream (Charlotte FC), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Maximilian Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal), Auston Trusty (Celtic Glasgow)

Mijlocași: Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Johnny Cardoso (Atletico Madrid), Aidan Morris (Middlesbrough), Tanner Tessmann (Olympique Lyon), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Atacanți: Christian Pulisic (AC Milan), Brenden Aaronson (Leeds United), Timothy Weah (Olympique Marseille), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Folarin Balogun (AS Monaco), Patrick Agyemang (Derby County)

