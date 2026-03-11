Selecţionata Statelor Unite va avea cartierul general la Great Park Sports Complex din Irvine, California, pe durata Cupei Mondiale din această vară, a anunţat Federaţia americană de fotbal (US Soccer), citată de Reuters.

Irvine este o localitate aflată la 50 de mile (80 km) de SoFi Stadium din Inglewood (California), unde naţionala SUA va disputa două dintre cele trei meciuri din grupa sa, celălalt fiind programat la Seattle.

SUA, în grupă cu Paraguay, Australia și una dintre România/Turcia/Slovacia/Kosovo

Selecţionata SUA va deschide Grupa D împotriva Paraguayului, pe 12 iunie la Inglewood, apoi va înfrunta Australia pe 19 iunie la Seattle. Americanii vor disputa ultimul lor meci din grupă pe 25 iunie, la Inglewood, împotriva câştigătoarei play-off-ului C al UEFA, în care se vor înfrunta România, Turcia, Slovacia şi Kosovo (partidele fiind programate pe 26 şi 31 martie).

În cazul în care americanii vor reuşi să câştige grupa de la CM 2026, vor disputa primul meci din faza următoare tot în California, pe Levi's Stadium din Santa Clara.

Great Park Sports Complex are 24 de terenuri de fotbal, inclusiv un stadion cu peste 5.000 de locuri, pe care îşi dispută meciurile Orange County SC, o echipă de fotbal din Campionatul USL. Echipa Statelor Unite se va antrena pe stadionul respectiv, cu sesiuni care vor fi deschise publicului.

Naţionala americană are programate patru meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale: pe 28 martie împotriva Belgiei şi pe 31 martie împotriva Portugaliei, ambele la Atlanta, pe 31 mai împotriva Senegalului, la Charlotte, şi pe 6 iunie împotriva Germaniei, la Chicago. Info: Agerpres

MAGA în varianta fotbalistică! Obiectivul uriaș al SUA la Campionatul Mondial din 2026

Selecţionerul echipei Statelor Unite, argentinianul Mauricio Pochettino, a dezvăluit că i-a spus preşedintelui Donald Trump că naţionala americană este capabilă să câştige Cupa Mondială de fotbal din această vară (11 iunie - 19 iulie).

Într-un interviu acordat în această lună în cadrul High Performance Podcast, Pochettino a dezvăluit că preşedintele SUA l-a întrebat direct dacă vede echipa americană cu şanse să câştige turneul.

"M-a întrebat: 'Ce părere aveţi, domnule antrenor? Puteţi câştiga Cupa Mondială?' Şi i-am spus: 'Desigur, domnule preşedinte'... Este vorba despre Statele Unite. Când acceptăm provocarea de a participa este pentru că noi credem cu adevărat că putem câştiga", a declarat fostul antrenor al echipelor Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain şi Chelsea.

"După un an şi jumătate de colaborare, oamenii încep să simtă că putem reuşi.

Vom avea sprijinul unei ţări uriaşe, fani uriaşi în spatele nostru, care ne vor împinge să alergăm, să performăm, să marcăm goluri, să facem tackling-uri.

Aşteptările sunt uriaşe, dar trebuie să transformăm această pasiune în energie", a concluzionat selecţionerul SUA.