Leo Messi a rupt în sfârșit tăcerea după eșecul Argentinei din finala cu Spania: ”Durerea este foarte mare!”

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Lionel Messi (39 de ani) i-a solicitat arbitrului sloven Slavko Vincic (46) să îl elimine pe Marc Cucurella (27), după un dialog purtat în minutul 90+5. Meciul Spania - Argentina era oprit pentru pregătirea unei lovituri libere.

Keith Hackett l-a taxat pe Lionel Messi

Cucurella și-a acoperit gura parțial, timp de o secundă, în timp ce i-a spus ceva lui Messi. Căpitanul Argentinei i-a solicitat arbitrului să aplice „Legea Vinicius” și să-l elimine pe spaniol, însă centralul nu a luat în calcul solicitarea sa. Nici VAR nu a intervenit și nu s-a repetat precedentul lui Miguel Almiron de la Paraguay.

Keith Hackett, fostul șef al arbitrilor englezi, a considerat că intenția lui Lionel Messi a fost lipsită de fairplay, reprezentând un gest inacceptabil.

„În primul rând, FIFA a spus că, dacă cineva comite un potențial atac rasial, tot ce trebuie să facă victima este să își ridice mâinile deasupra capului și să formeze un x.

În acel moment, arbitrul ar deveni conștient de ce s-a întâmplat. Eu cred că Messi era foarte conștient că arbitrul era atent la altceva în acel moment. Pur și simplu cred că e lipsă de fairplay.

Hackett: „Acest gest este inacceptabil!”

Cred că în această finală ar fi trebuit să se întrebe de ce a jucat cum a jucat, ci nu să își păteze reputația în acest mod. Cred că speram cu toții ca Messi să își arate calitățile pe care le-a arătat inclusiv cu Anglia.

Dar, de această dată, nu cred că a contribuit prea mult la prestația Argentinei, iar acest gest este inacceptabil!”, a declarat Keith Hackett, preluat de presa engleză.

Spania a câștigat Cupa Mondială cu 1-0 în fața Argentinei. Unicul gol al finalei a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106.