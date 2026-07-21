Alexandru Dobre a înscris în minutul 59, doar că VAR-ul a intervenit și Adrian Cojocaru, ”centralul” partidei, a întors faza după ce a fost sesizat un fault la portarul covăsnenilor, David Lazăr.

Rapid a câștigat în cele din urmă meciul în urma reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. El a introdus mingea în poartă după o îmbulzeală în careul lui Sepsi, în urma unui corner.

”Te afectează că nu mai ai banderola?” Ce a răspuns Alex Dobre

După meci, Dobre, care a pierdut banderola de căpitan la Rapid după un incident cu Constantin Gâlcă în stagiunea precedentă, a fost întrebat după primul meci al noului sezon dacă este afectat de faptul că Pancu nu i-a înapoiat-o.

”(n.r. Te afectează că nu mai ai banderola?) Nu. La Rapid suntem mai mulți lideri. E important să formăm un grup unit. Sperăm ca la final să ne bucurăm împreună. Putem reuși să nu mai dăm cu piciorul atât de ușor la anumite meciuri”, a spus Dobre.

Cât despre meci, Dobre a explicat că Rapid a bifat o evoluție bună și că se bucură de cele trei puncte obținute pe teren propriu, în Giulești.

”Ne bucurăm enorm pentru cele trei puncte, pentru susținerea fanilor. Este o bucurie, jocul nostru a fost unul foarte bun în această seară.

Ne era dor de o victorie în Giulești, ne era dor de acest sentiment de bucurie, de mândrie. I-am ținut în jumătatea lor, am presat, am crezut că putem marca mai mult.

Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Un joc bun, contează să construim, să reușim lucruri bune”, a mai zis Dobre.

În următoarea etapă, Rapid merge la Botoșani pentru meciul cu echipa pregătită de Marius Croitoru de luni, 27 iulie, ora 21:30. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.