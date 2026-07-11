Lionel Messi a avut evoluții memorabile la Campionatul Mondial 2026, chiar dacă a ajuns la 39 de ani.

Argentinianul este golgheterul competiției alături de Kylian Mbappe, cu opt goluri marcate și așteaptă sfertul de finală împotriva Elveției.

Lionel Scaloni: „Atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun”

Selecționerul Argentinei a punctat faptul că Messi este în continuare unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei, chiar dacă a are 39 de ani.

Lionel Scaloni a spus că nu își poate imagina cum arăta Messi în prima parte a carierei, când era antrenat de Pep Guardiola.

„La 39 de ani, unii ar putea crede că Leo Messi nu mai este la același nivel, dar nu știu de câte ori am spus-o: atât timp cât Messi își dorește să joace, va rămâne cel mai bun. Asta cred eu și nu pentru că sunt antrenorul lui.

Atât timp cât are această dorință, va continua să fie cel mai bun. Este firesc ca, într-o zi, când va avea 50 de ani, lucrurile să nu mai stea așa. Însă noi, cei care îl cunoaștem, îl vedem la antrenamente și îl urmărim făcând lucruri excepționale, știm foarte bine de ce este capabil.

Nici măcar nu-mi pot imagina cum era la 23 sau 24 de ani, la Barcelona, sub comanda lui Guardiola. Nici nu vreau să-mi imaginez. Am vorbit de multe ori despre asta în cadrul staff-ului tehnic, iar să-l vezi în acea versiune trebuie să fi fost ceva de nedescris.

De aceea, dacă întrebi orice jucător care a trăit acea perioadă, îți va spune ce făcea Leo atunci. Cât despre mine, nimic din ceea ce reușește nu mă mai surprinde.

Cred că va rămâne cel mai bun până în ziua în care își va pierde dorința de a continua, pentru că acel moment va veni, inevitabil. Și abia atunci va înceta să nu mai fie cel mai bun”, a declarat Lionel Scaloni la conferința de presă.

Opt goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri a reușit Leo Messi la Campionatul Mondial din 2026 și are un total de 21 de goluri și nouă assist-uri în toată cariera, la cele șase Cupe Mondiale la care a participat.

15 milioane de euro este cota fotbalistului de 39 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.