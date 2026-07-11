OFICIAL Dinamo transferă din Scoția! Un altfel de Danny Armstrong

Dinamo transferă din Scoția! Un altfel de Danny Armstrong Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Continuă campania estivală de achiziții în Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiLuca MusatMihai PopescuEdinburgh University
Din articol

Dinamo, lider neînvins în Liga de Rugby, a anunțat transferul lui Luca Mușat, internațional născut și crescut în Scoția.

Luca Mușat a semnat cu Dinamo

”Bun venit , Luca Mușat! ⚪️🔴

CS Dinamo își întărește compartimentul de treisferturi! Internaționalul român de rugby în 7, Luca Mușat, devine “buldog”.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Școala scoțiană, inimă de român: Născut în Scoția dintr-un tată român, Luca vine direct de la Edinburgh University și aduce în echipa noastră rigoarea rugby-ului britanic.

Profil de campion: Tânăr, puternic și extrem de exploziv, Luca evoluează pe postul de aripă de treisferturi. Viteza și forța lui fizică vor fi arme de bază în noul sezon!

„Sunt mândru să mă alătur unui club istoric. Abia aștept să intru pe teren și să simt energia suporterilor!” – Luca Mușat 🐾

Mult succes în tricoul alb-roșu, Luca!”, a punctat pagina oficială Dinamo Rugby.

Care este starea lui Mihai Popescu după leziunea musculară gravă la nivelul brațului

Accidentat în turneul naționalei României din Africa de Sud din luna iunie, dinamovistul Mihai Popescu s-a operat cu succes și urmează acum firescul program de recuperare, a anunțat clubul din Ștefan cel Mare:

”Vești despre recuperarea dinamoviștilor Mihai Popescu și Jondre Williams!

Turneul efectuat de naționala României în Africa de Sud a lăsat urme adânci în lotul echipei noastre. După accidentările severe suferite pe teren, „buldogii” Mihai Popescu (leziune musculară gravă la nivelul brațului) și Jondre Williams (ruptură a ligamentelor la genunchi) au fost operați cu succes în Africa de Sud.

Ambele intervenții chirurgicale au decurs fără complicații, iar jucătorii au intrat într-un program intens de recuperare. Staff-ul medical estimează că, în funcție de evoluția procesului de refacere, cei doi rugbiști dinamoviști vor fi apți pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil!💪 Tânărul linia a treia Laurentiu Ceparu a început și el recuperarea după o accidentare mai veche!”.

Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric

Dinamo a reușit ăn luna mai a opta victorie consecutivă în tot atâtea etape disputate în Liga de Rugby.

După un nou succes categoric, 54-17 la U Cluj acasă, ”buldogii” sunt lideri detașați în clasament și au toate argumentele să viseze la titlul de campioană a României.

”RUGBY. Dinamo – punctaj maxim

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 9

💥U ELBI Cluj Napoca – DINAMO 17-54 

Dinamo a dominat meciul de la Cluj Napoca, astfel că și-a asigurat la final o victorie de cinci puncte. 

Buldogii intră astfel în pauza de campionat cu o linie perfectă de clasament: opt victorii – șapte puncte bonus. Total: 39 de puncte. Jucătorii antrenați de Carl Hogg sunt lideri în campionat.

Campionatul se întrerupe până pe 8 august, când Dinamo va întâlni în deplasare CSM Știința Baia Mare”, a postat CS Dinamo București.

VIDEO EXCLUSIV Dinamovistul Johan van Heerden, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan
FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan
ULTIMELE STIRI
Dinamo - CSL Ștefăneștii de Jos, GOOOOL ACUM, noii fundași impresionează! Amical al ”câinilor” cu o echipă din Liga 2
Dinamo - CSL Ștefăneștii de Jos, GOOOOL ACUM, noii fundași impresionează! Amical al ”câinilor” cu o echipă din Liga 2
Mirel Rădoi aduce atacant de la Marseille: francezii au plătit 8.000.000 de euro pentru transfer
Mirel Rădoi aduce atacant de la Marseille: francezii au plătit 8.000.000 de euro pentru transfer
Colegul lui Ionuț Radu a refuzat ofertele din Serie A și va semna în Premier League
Colegul lui Ionuț Radu a refuzat ofertele din Serie A și va semna în Premier League
Echipa unui fotbalist român a produs surpriza săptămânii în cupele europene! Remontada bifată în '90+3
Echipa unui fotbalist român a produs surpriza săptămânii în cupele europene! Remontada bifată în '90+3
Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian
Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii

Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua



Recomandarile redactiei
Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian
Va mai executa Messi vreun penalty? Răspunsul lui Scaloni, după recordul nedorit stabilit de argentinian
Echipa unui fotbalist român a produs surpriza săptămânii în cupele europene! Remontada bifată în '90+3
Echipa unui fotbalist român a produs surpriza săptămânii în cupele europene! Remontada bifată în '90+3
Mirel Rădoi aduce atacant de la Marseille: francezii au plătit 8.000.000 de euro pentru transfer
Mirel Rădoi aduce atacant de la Marseille: francezii au plătit 8.000.000 de euro pentru transfer
Următoarea „perlă” a lui Gigi Becali?! A impresionat la FCSB: „Sper să continue”
Următoarea „perlă” a lui Gigi Becali?! A impresionat la FCSB: „Sper să continue”
Dinamo - CSL Ștefăneștii de Jos, GOOOOL ACUM, noii fundași impresionează! Amical al ”câinilor” cu o echipă din Liga 2
Dinamo - CSL Ștefăneștii de Jos, GOOOOL ACUM, noii fundași impresionează! Amical al ”câinilor” cu o echipă din Liga 2
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
CITESTE SI
Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

stirileprotv Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!