”Bun venit , Luca Mușat! ⚪️🔴

CS Dinamo își întărește compartimentul de treisferturi! Internaționalul român de rugby în 7, Luca Mușat, devine “buldog”.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Școala scoțiană, inimă de român: Născut în Scoția dintr-un tată român, Luca vine direct de la Edinburgh University și aduce în echipa noastră rigoarea rugby-ului britanic.

Profil de campion: Tânăr, puternic și extrem de exploziv, Luca evoluează pe postul de aripă de treisferturi. Viteza și forța lui fizică vor fi arme de bază în noul sezon!

„Sunt mândru să mă alătur unui club istoric. Abia aștept să intru pe teren și să simt energia suporterilor!” – Luca Mușat 🐾

Mult succes în tricoul alb-roșu, Luca!”, a punctat pagina oficială Dinamo Rugby.

Care este starea lui Mihai Popescu după leziunea musculară gravă la nivelul brațului

Accidentat în turneul naționalei României din Africa de Sud din luna iunie, dinamovistul Mihai Popescu s-a operat cu succes și urmează acum firescul program de recuperare, a anunțat clubul din Ștefan cel Mare:

”Vești despre recuperarea dinamoviștilor Mihai Popescu și Jondre Williams!

Turneul efectuat de naționala României în Africa de Sud a lăsat urme adânci în lotul echipei noastre. După accidentările severe suferite pe teren, „buldogii” Mihai Popescu (leziune musculară gravă la nivelul brațului) și Jondre Williams (ruptură a ligamentelor la genunchi) au fost operați cu succes în Africa de Sud.

Ambele intervenții chirurgicale au decurs fără complicații, iar jucătorii au intrat într-un program intens de recuperare. Staff-ul medical estimează că, în funcție de evoluția procesului de refacere, cei doi rugbiști dinamoviști vor fi apți pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil!💪 Tânărul linia a treia Laurentiu Ceparu a început și el recuperarea după o accidentare mai veche!”.

Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric

Dinamo a reușit ăn luna mai a opta victorie consecutivă în tot atâtea etape disputate în Liga de Rugby.

După un nou succes categoric, 54-17 la U Cluj acasă, ”buldogii” sunt lideri detașați în clasament și au toate argumentele să viseze la titlul de campioană a României.

”RUGBY. Dinamo – punctaj maxim

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 9

💥U ELBI Cluj Napoca – DINAMO 17-54

Dinamo a dominat meciul de la Cluj Napoca, astfel că și-a asigurat la final o victorie de cinci puncte.

Buldogii intră astfel în pauza de campionat cu o linie perfectă de clasament: opt victorii – șapte puncte bonus. Total: 39 de puncte. Jucătorii antrenați de Carl Hogg sunt lideri în campionat.

Campionatul se întrerupe până pe 8 august, când Dinamo va întâlni în deplasare CSM Știința Baia Mare”, a postat CS Dinamo București.

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