Felipe Luis l-a înlocuit pe Sebastien Pocognoli

În martie 2026, Filipe Luis a fost demis din funcţia de antrenor la Flamengo, după un an și jumătate de mandat în care a cucerit importante trofee în Brazilia și America de Sud. Vestea despărțirii a fost surprinzătoare, mai ales că clubul său se calificase în finala Campionatului Carioca, dominând autoritar pe Madureira Esporte Clube pe Maracana (8-0; 3-0 în tur). La patru luni de la despărțirea de trupa "rubro-negra", tânărul tehnician a fost angajat de AS Monaco, unul dintre cluburile de top din Ligue 1.

Monegascii au încheiat conturile cu belgianul Sebastien Pocognoli, după ce echipa a avut un sezon mediocru, terminând pe locul al șaptelea în campionat, la 22 de puncte în spatele campioanei PSG, fiind eliminată în optimile de finaă ale Cupei Franței (1-3 cu Strasbourg) și nereușind să treacă de barajul care califica în optimile de finală ale Champions League (2-3 și 2-2 cu PSG, câștigătoarea competiției).

Brazilianul a avut o carieră incredibilă ca fotbalist și se anunță un antrenor la fel de valoros

Filipe Luis Kasmirski (40 de ani) este născut la Jaragua do Sul (statul Santa Catarina) și a evoluat ca fundaș stânga la echipele Figueirense (2003-2004), Ajax Amsterdam (2004-2005), Real Madrid B (2005-2006), Deportivo La Coruna (2006-2010), Atletico Madrid (2010-2014, 2015-2019), Chelsea (2014-2015) și Flamengo (2019-2023). A strâns 44 de selecții și 2 goluri pentru naționala Braziliei, fiind în lot pentru FIFA Confederations Cup (2013), Copa America (2015, 2019) și Cupa Mondială (2018).

În palmaresul său de jucător se găsesc La Liga (1), Copa del Rey (1), Europa League (2), Supercupa Europei (3), Premier League (1), Football League Cup (1), Campeonato Brasileiro Serie A (2), Copa do Brasil (1), Supercopa do Brasil (2), Copa Libertadores (2), Recopa Sudamericana (1), Campeonato Carioca (2), Campeonato Catarinense (2), Copa America (1), FIFA Confederations Cup (1), finale de Champions League (2), o finală de FIFA Club World Cup și locul al treilea la CM U20.

Ca antrenor a lucrat la Flamengo U17, Flamengo U20 și Flamengo, reușind să câștige Copa Rio U17, U20 Intercontinental Cup, FIFA Challenger Cup, FIFA Derby of the Americas, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro Serie A, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, dar și distincțiile individuale de cel mai bun manager în Copa do Brasil și Campeonato Carioca, Trofeu Mesa Redonda și Entrenador del ano en Sudamerica.