Ce nebunie! Țara în care peste 500 de nou-născuți au primit numele Haaland

Ce nebunie! Țara în care peste 500 de nou-născuți au primit numele Haaland CM 2026
SPORT.RO
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Erling Haaland, starul naționalei Norvegiei, impresionează la Cupa Mondială din această vară, iar numărul său de suporteri din întreaga lume crește considerabil în această perioadă.

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Aflat la primul Mondial din carieră, Haaland strălucește în naționala Norvegiei și se pregătește de sfertul de finală contra Angliei. Starul de la Manchester City are deja 7 goluri la turneul final, inclusiv dubla prin care Brazilia a fost trimisă acasă.

Peste 500 de copii din Peru au primit numele lui Haaland

Prestațiile extraordinare ale lui Haaland i-au adus o popularitate imensă inclusiv în Peru. O statistică atipică arată cât de iubit este norvegianul în țara din America de Sud, care nu participă la acest Mondial.

Conform unui anunț oficial făcut de Oficiul Stării Civile și citat de Bild, nu mai puțin de 468 de nou-născuți au primit prenumele Haaland, în timp ce alți 91 au fost botezați Erling Haaland.

Bild scrie însă că este o practică destul de întâlnită în Peru, având în vedere că nu mai puțin de 33.809 de persoane poartă numele Neymar, alte 1.185 au fost botezate Cristiano Ronaldo, iar Lamine Yamal are deja 1.241 de "adepți". De asemenea, 3402 copii au fost botezați "Leo Messi".

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Erling Haaland: ”Mă distrez foarte mult, e minunat să fiu aici”

Autor a şapte goluri de la începutul Cupei Mondiale, Haaland a asigurat că se "distrează foarte mult. Este minunat să fiu aici, să pot juca pe o scenă mare alături de prietenii mei", a răspuns el, foarte relaxat în faţa unei mulţimi de jurnalişti, înaintea antrenamentului cu efectivul complet al Norvegiei la centrul de antrenament al echipei Inter Miami.

La patru zile după meciul din optimile de finală împotriva Braziliei (2-1), în care a marcat două goluri, el a revenit asupra acelui meci: "Nu mă aşteptam deloc la asta. Am sărbătorit, chiar înainte de meciul cu Brazilia, nu mă aşteptam la asta. Nici mama mea nu se aştepta, sincer, să ajungem în sferturile de finală", a spus el.

"Să jucăm şi să câştigăm împotriva Braziliei a fost o nebunie pentru noi, norvegienii, iar apoi să jucăm împotriva Angliei în sferturile de finală, este incredibil. Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă în Norvegia, nu este Norvegia pe care o cunoaştem", a subliniat Haaland, care a afirmat că Anglia va fi favorită sâmbătă.

"Cred că există favoriţi evidenti, iar Anglia se numără printre aceştia. Cred că ar trebui să punem cât mai multă presiune posibilă pe englezi", a adăugat el.

Performanţele lui Haaland l-au transformat, de asemenea, într-o vedetă în Statele Unite în ultimele săptămâni. Pe lângă instinctul său de golgeter, personalitatea sa jovială i-a adus numeroşi fani. "Este un lucru bun, pentru că îmi plac americanii, îi găsesc şi destul de amuzanţi. Sunt haioşi, aşa că îmi place felul lor de a fi", a zâmbit el, scrie News.ro.

Pentru el, "totul a fost incredibil. E pur şi simplu minunat. Sincer, în ceea ce priveşte toate aspectele acestei Cupe Mondiale de aici, totul a fost incredibil: de la meciuri la stadioane, până la centrul de antrenament..."

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