Lionel Messi a avut evoluții memorabile la Campionatul Mondial 2026, chiar dacă a ajuns la 39 de ani.

Argentinianul este golgheterul competiției alături de Kylian Mbappe, cu opt goluri marcate și așteaptă „sfertul” de finală împotriva Elveției.

Selecționerul Spaniei, uimit de Leo Messi: „Pare că are 19 ani”

Luis de la Fuente a vorbit înaintea partidei pe care o va juca Spania împotriva Belgiei despre forma senzațională a lui Lionel Messi.

Selecționerul Spaniei a subliniat foame de joc pe care a arat-o argentinianul pe tot parcursul Campionatului Mondial.

„Messi pare că are 19 sau 23 de ani. Evoluează la un nivel excepțional. Nu mai este vorba doar despre maturitatea lui, ci mai ales despre implicarea sa.

Este neobosit, nu este niciodată mulțumit. Își dorește mereu mai mult, în fiecare zi. Este un exemplu pentru toți ai lui.”, a spus Luis de la Fuente.

Opt goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri a reușit Leo Messi la Campionatul Mondial din 2026 și are un total de 21 de goluri și nouă assist-uri în toată cariera, la cele șase Cupe Mondiale la care a participat.

15 milioane de euro este cota fotbalistului de 39 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.