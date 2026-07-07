Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul”

Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul” CM 2026
Alexandru Hațieganu
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ESPN a alcătuit topul celor mai buni fotbaliști de pe teren din Argentina - Egipt 3-2, duel contând pentru optimile CM 2026.

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ArgentinaLionel MessiLeandro ParedesCM 2026Egipt
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Imagini din Argentina - Egipt 3-2

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Chiar dacă Lionel Messi a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, jurnaliștii argentinieni de la ESPN l-au considerat omul meciului pe mijlocașul defensiv Leandro Paredes (32 de ani). 

Leandro Paredes, cel mai bun în viziunea ESPN Argentina 

„A fost cel mai bun fotbalist al echipei, controlând jocul cu pase precise, calm și inteligență. Atât în ​​momentele dificile ale Argentinei din meci, cât și în timpul contraatacurilor, mijlocașul central a orchestrat jocul echipei. 

De asemenea, a avut o intrare crucială în ultimă instanță pentru a opri un contraatac periculos când scorul era 2-2. Decizia antrenorului de a-l titulariza a fost una înțeleaptă”, a notat ESPN Argentina despre Leandro Paredes.

Lionel Messi, doar pe podium

Jurnaliștii argentinieni au apreciat că portarul Egiptului, Mostafa Shobeir, a fost al doilea cel mai bun jucător de pe teren. Podiumul a fost completat de către Lionel Messi.

„Portarul egiptean a fost decisiv în prima repriză: a parat o lovitură de pedeapsă a lui Messi și a făcut alte două parade strălucite la ocazii clare de gol pentru Argentina, una de la Mac Allister și alta de la Julian Alvarez. 

În repriza a doua, nu a putut opri revenirea campioanei mondiale și, deși a reușit să atingă mingea la primele două goluri ale Argentinei, nu a putut să le prevină. Prestația sa remarcabilă nu a fost răsplătită”, au spus ziariștii argentinieni despre Shobeir.

„A avut o primă repriză dezamăgitoare: o lovitură de pedeapsă a fost parată, iar o lovitură liberă a lovit bara. A fost imprecis cu mingea, nu a avut viteza necesară pentru a dribla și a fost bine controlat. 

Ar fi putut fi un rămas-bun trist de la Cupa Mondială pentru Messi, dar a luat avânt: i-a dat o pasă decisivă lui Cristian Romero pentru golul de consolare și apoi a egalat cu o finalizare furioasă. Cu victoria asigurată, a izbucnit în lacrimi după o calificare istorică”, a transmis ESPN despre Messi. 

Caseta meciului

  • Argentina: E. Martinez - Molina (Montiel 73'), Lisandro Martinez, Romero (Otamendi 90+5'), Tagliafico (N. Gonzalez 66') - Paredes - De Paul (Lautaro Martinez 66'), Mac Allister, Enzo Fernandez - Julian Alvarez (Medina 90+5'), Messi. Selecționer: Lionel Scaloni
  • Egipt: Shobeir - Hany, Y. Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour (Fathy 46'), Attia, Lasheen (Zizo 90+6'), H. Hassan (Trezeguet 73') - Salah, Ziko (Marmoush 80'). Selecționer: Hossam Hassan
  • Cartonaşe galbene: - / Ziko 61', Fathy 90+5', Shobeir 90+5', Attia 90+8'
  • Arbitru: Francois Letexier (Franţa)
  • Au marcat: Romero 79', Messi 83', Fernandez 90+2' / Ibrahim 15', Ziko 67'. 
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