Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul”

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Reacția lui Leo Messi după ce Argentina a făcut remontada cu Egipt: ”Un meci nebun!”

De asemenea, a avut o intrare crucială în ultimă instanță pentru a opri un contraatac periculos când scorul era 2-2. Decizia antrenorului de a-l titulariza a fost una înțeleaptă” , a notat ESPN Argentina despre Leandro Paredes.

„A fost cel mai bun fotbalist al echipei, controlând jocul cu pase precise, calm și inteligență. Atât în ​​momentele dificile ale Argentinei din meci, cât și în timpul contraatacurilor, mijlocașul central a orchestrat jocul echipei.

Chiar dacă Lionel Messi a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, jurnaliștii argentinieni de la ESPN l-au considerat omul meciului pe mijlocașul defensiv Leandro Paredes (32 de ani).

Lionel Messi, doar pe podium

Jurnaliștii argentinieni au apreciat că portarul Egiptului, Mostafa Shobeir, a fost al doilea cel mai bun jucător de pe teren. Podiumul a fost completat de către Lionel Messi.

„Portarul egiptean a fost decisiv în prima repriză: a parat o lovitură de pedeapsă a lui Messi și a făcut alte două parade strălucite la ocazii clare de gol pentru Argentina, una de la Mac Allister și alta de la Julian Alvarez.

În repriza a doua, nu a putut opri revenirea campioanei mondiale și, deși a reușit să atingă mingea la primele două goluri ale Argentinei, nu a putut să le prevină. Prestația sa remarcabilă nu a fost răsplătită”, au spus ziariștii argentinieni despre Shobeir.

„A avut o primă repriză dezamăgitoare: o lovitură de pedeapsă a fost parată, iar o lovitură liberă a lovit bara. A fost imprecis cu mingea, nu a avut viteza necesară pentru a dribla și a fost bine controlat.

Ar fi putut fi un rămas-bun trist de la Cupa Mondială pentru Messi, dar a luat avânt: i-a dat o pasă decisivă lui Cristian Romero pentru golul de consolare și apoi a egalat cu o finalizare furioasă. Cu victoria asigurată, a izbucnit în lacrimi după o calificare istorică”, a transmis ESPN despre Messi.

Caseta meciului