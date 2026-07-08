Articol scris de Matei Barbu

Francezul Michael Olise (24 de ani), autorul a cinci pase decisive de la debutul actualei ediţii a Cupei Mondiale de fotbal, se apropie de recordurile all-time deţinute de argentinienii Lionel Messi şi Diego Armando Maradona, cu câte nouă, respectiv opt assist-uri.

Messi numai ce l-a depășit pe Maradona după pasa decisivă din remontada cu Egipt din optimi, scor 3-2.

Clasamentul pasatorilor decisivi la CM 2026 înaintea sferturilor de finală

5 pase decisive: Michael Olise (Franța)

4 pase decisive: Bruno Guimaraes (Brazilia), Brahim Diaz (Maroc)

3 pase decisive: Roberto Alvarado (Mexic), Alexander Isak (Suedia), Martin Odegaard (Norvegia), Andreas Schjelderup (Norvegia), Buyako Saka (Anglia), Florian Wirtz (Germania)

2 pase decisive: Houssem Aouar (Algeria), Patrick Berg (Norvegia), Marc Cucurella (Spania), Ousmane Dembele (Franța), Breel Embolo (Elveția), Julio Enciso (Paraguay), Anthony Gordon (Anglia), Ryan Gravenberch (Olanda), Viktor Gyokeres (Suedia), Achraf Hakimi (Maroc), Joshua Kimmich (Germania), Johan Manzambi (Elveția), Kylian Mbappe (Franța), Hannibal Mejbri (Tunisia), Iliman Ndiaye (Senegal), Nicolas Raskin (Belgia), Mohamed Salah (Egipt), Nathan Saliba (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Leandro Trossard (Belgia), Deniz Undaz (Germania), Hans Vanaken (Belgia), Chris Wood (Noua Zeelandă)

Cei mai buni pasatori decisivi la fiecare Cupă Mondială, începând cu ediția din 1966

1966: Siggi Held și Uwe Seeler (Germania) - 4

1970: Pele (Brazilia) - 6

1974: Robert Gadocha (Polonia) - 5

1978: Rob Rensenbrink și Rene van de Kerkhof (Olanda) - 3

1982: Pierre Littbarski (Germania) - 5

1986: Diego Armando Maradona (Argentina) - 5

1990: Andreas Brehme (Germania), Jozef Chovanec (Cehoslovacia) și Lubomir Moravcik (Cehoslovacia) - 3

1994: Thomas Hassler (Germania) - 5

1998: Dennis Bergkamp (Olanda), ​​Youri Djorkaeff (Franța), Tahar El-Khalej (Maroc), Brian Laudrup (Danemarca), Ronaldo (Brazilia) și Juan Veron (Argentina) - 3

2002: Michael Ballack (Germania) - 4

2006: Francesco Totti (Italia) - 4

2010: Kaka (Brazilia), Dirk Kuyt (Olanda), Thomas Muller (Germania), Mesut Ozil (Germania) și Bastian Schweinsteiger (Germania) - 3

2014: Juan Cuadrado (Columbia) - 4

2018: Niciun jucător nu a înregistrat mai mult de două pase decisive

2022: Bruno Fernandes (Portugalia), Antoine Griezmann (Franța), Harry Kane (Anglia), Lionel Messi (Argentina) și Ivan Perisic (Croația) - 3

Info: FIFA