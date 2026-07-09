Legenda Braziliei, fără milă cu Ancelotti: "I-aș rupe contractul acum! Să ne dea în judecată dacă vrea"

Brazilia a părăsit Cupa Mondială încă din faza optimilor de finală, după 1-2 contra Norvegiei. A fost cea mai rapidă eliminare a Seleção de la turneul final din 1990 încoace, în condițiile în care exista un optimism general în țară după instalarea lui Ancelotti.

Romario crede că Ancelotti ar trebui demis de la naționala Braziliei

Ancelotti a semnat chiar înaintea turneului final prelungirea contractului cu naționala Braziliei până în 2030. Cu toate acestea, legendarul Romario (60 de ani) este de părere că italianul ar trebui demis după marea dezamăgire din această vară.

"Sub nicio formă Ancelotti nu poate continua la naționala Braziliei după acest fiasco, după rușinea suferită contra Norvegiei. I-aș rupe contractul și i-aș spune să ne dea în judecată dacă vrea", a spus Romario, pentru Liberta Depre, citat de The Sun.