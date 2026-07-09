Legenda Braziliei, fără milă cu Ancelotti: "I-aș rupe contractul acum! Să ne dea în judecată dacă vrea"

Brazilia a părăsit Cupa Mondială încă din faza optimilor de finală, după 1-2 contra Norvegiei. A fost cea mai rapidă eliminare a Seleção de la turneul final din 1990 încoace, în condițiile în care exista un optimism general în țară după instalarea lui Ancelotti.
Romario crede că Ancelotti ar trebui demis de la naționala Braziliei
Ancelotti a semnat chiar înaintea turneului final prelungirea contractului cu naționala Braziliei până în 2030. Cu toate acestea, legendarul Romario (60 de ani) este de părere că italianul ar trebui demis după marea dezamăgire din această vară.
"Sub nicio formă Ancelotti nu poate continua la naționala Braziliei după acest fiasco, după rușinea suferită contra Norvegiei. I-aș rupe contractul și i-aș spune să ne dea în judecată dacă vrea", a spus Romario, pentru Liberta Depre, citat de The Sun.
- Romario, atacant cu 55 de goluri în 71 de meciuri la naționala Braziliei, a cucerit Cupa Mondială în 1994.
Federația Braziliană, convinsă că Ancelotti trebuie să rămână
Intențiile Federației Braziliene par însă să fie diferite. Rodrigo Caetano, directorul executiv al naționalei, a anunțat ferm că nu se pune problema înlocuirii lui Ancelotti.
"Carlo Ancelotti este selecționerul nostru și va rămâne în funcție pe tot parcursul acestui ciclu.
Unul dintre principalele motive pentru care am eșuat la această Cupă Mondială a fost lipsa unei conduceri tehnice stabile și pe termen lung, care să pregătească echipa națională așa cum ar fi trebuit pentru un Campionat Mondial. Nu ne putem permite să repetăm aceeași greșeală", a spus Caetano.
Carlo Ancelotti a fost numit selecționerul Braziliei în mai 2025, după ce și-a încheiat contractul cu Real Madrid, pe finalul preliminariilor sud-americane pentru Cupa Mondială.
Bilanțul lui Ancelotti la naționala Braziliei cuprinde până acum 10 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri, cu 36 de goluri marcate și 15 primite.