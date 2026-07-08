Mihalcea a semnat cu CSM Sighetu Marmației

Vlad Mihalcea a lăsat KSE Tg. Secuiesc pentru CSM Sighetu Marmației, echipă care a terminat pe locul 3 în play-out Seriei 8 din Liga 3, în sezonul trecut. Mijlocașul a fost remarcat de Mirel Rădoi și a fost transferat la FCSB cu entuziasm de către patronul Gigigi Becali, care spunea că "o să iau 50 de milioane de euro pe el, atât are clauza de reziliere, pentru că e tehnic ca Messi". După ce a bifat doar 10 apariții în toate competițiile, în perioada 2015-2017, a început un declin pentru jucătorul brașovean, cu contracte în Liga 1, Liga 2 și Liga 3. A fost lăsat să plece, pentru că patronul l-a acuzat că e mai interesat de muzica hip-hop și de jocurile pe calculator.

Vlad Mihalcea (27 de ani) este născut la Brașov și și-a făcut junioratul la FC Bravov. La nivel de seniori a evoluat pentru FCSB (2015-2017), ACS Poli Timișoara (2017), Academica Clinceni (2017-2019), FC Voluntari (2019), Universitatea Cluj (2019-2020), Aerostar Bacău (2020-2021), FC Brașov Steagul Renaște (2021-2022), Concordia Chiajna (2022-2023), Gloria Bistrița (2023-2024), CSU Alba Iulia (2024-2025), AFC Câmpulung Muscel (2025) și KSE Târgu Secuiesc (2026). Are 7 selecții și 1 gol pentru România U17. Poate juca ca mijlocaș ofensiv, mijlocaș stânga și mijlocaș dreapta și nu mai are cotă de transfer, după ce a valorat 250.000 de euro, în iunie 2018.

Alte transferuri bune pentru nivelul Ligii 3

În această vară, maramureșenii antrenați de Flavius Sabău i-au mai adus pe Odoh Chika (Metalul Buzău), Cezar Oroș (Olimpia Satu Mare), Cătălin Popescu (SC Popești-Leordeni), Mario Touț (ASA Tg. Mureș), Răzvan Mărieș (Colțea Brașov), Marius Cobărzan (Viitorul Cluj), Alexandru Oltean (Unirea Dej), Dragoș Mănescu (CS Blejoi), Dennis Suto (Colțea Brașov) și Paul Coza (Inter Stars Sibiu).

Sighetu Marmației este un oraș cu aproape 33.000 de locuitori, situat în extrema nordică a României, fiind prezentat ca "locul unde se agață harta-n cui", în localitate fiind chiar un monument cu un cui simbolic. CSM Sighetul Marmației a fost fondat în 1996 și reînființat în 2019, și joacă pe Stadionul Municipal "Solovan"(3.000 de locuri).