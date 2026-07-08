Novak Djokovic are toate motivele să creadă că poate să mai câștige minimum un titlu de mare șlem. În contextul în care a rezistat 5 ore și 15 minute pe Terenul Central de la Wimbledon, în sfertul de finală în care l-a depășit pe numărul 3 mondial, Felix Auger-Aliassime, 'Nole' și-a permis să își compare viața profesională cu cea a atacantului argentinian, Lionel Messi.

Messi a înscris golul egalizator în meciul Argentina - Egipt, din cadrul optimilor de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Djokovic își disputa partida pentru un loc în semifinalele întrecerii de la Wimbledon.

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Chiar dacă Argentina lui Messi ar fi fost nevoită să joace prelungiri, confruntarea dintre Djokovic și Auger-Aliassime s-ar fi întins mult după încheierea meciului Argentina - Egipt; de fapt, Djokovic a reușit calificarea în semifinalele Wimbledon abia după ce s-a scurs timpul regulamentar al următorului meci din Cupa Mondială, Elveția - Columbia.

În condițiile date, Djokovic s-a putut gândi la următorul aspect: „Ar fi fost drăguţ să joc şi eu 90 de minute, ca și el", a spus Djokovic, în fața jurnaliștilor prezenți la Wimbledon.