GALERIE FOTO Ce a comentat Djokovic despre Messi, după „maratonul” de la Wimbledon. Nici copiii săi nu au scăpat nepomeniți

Ce a comentat Djokovic despre Messi, după „maratonul” de la Wimbledon. Nici copiii săi nu au scăpat nepomeniți Tenis
Marcu Czentye
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Tenismen legendar și tată responsabil, Novak Djokovic a vorbit despre copiii săi, în conferința de presă organizată după meciul de 5 ore și 15 minute, din sferturile Wimbledon 2026.

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Novak DjokovicTenis ATPWimbledon 2026Lionel MessiFelix Auger-Aliassime
Din articol

Novak Djokovic are toate motivele să creadă că poate să mai câștige minimum un titlu de mare șlem. În contextul în care a rezistat 5 ore și 15 minute pe Terenul Central de la Wimbledon, în sfertul de finală în care l-a depășit pe numărul 3 mondial, Felix Auger-Aliassime, 'Nole' și-a permis să își compare viața profesională cu cea a atacantului argentinian, Lionel Messi.

Messi a înscris golul egalizator în meciul Argentina - Egipt, din cadrul optimilor de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Djokovic își disputa partida pentru un loc în semifinalele întrecerii de la Wimbledon.

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Chiar dacă Argentina lui Messi ar fi fost nevoită să joace prelungiri, confruntarea dintre Djokovic și Auger-Aliassime s-ar fi întins mult după încheierea meciului Argentina - Egipt; de fapt, Djokovic a reușit calificarea în semifinalele Wimbledon abia după ce s-a scurs timpul regulamentar al următorului meci din Cupa Mondială, Elveția - Columbia.

În condițiile date, Djokovic s-a putut gândi la următorul aspect: „Ar fi fost drăguţ să joc şi eu 90 de minute, ca și el", a spus Djokovic, în fața jurnaliștilor prezenți la Wimbledon.

Copiii lui Djokovic au rămas treji până la miezul nopții, pentru a-și urmări tatăl jucând la Wimbledon

Nici Tara și Stefan Djokovic, copiii tenismenului sârb, nu au scăpat din atenția lui 'Nole', în ciuda celui mai istovitor meci pe care l-a jucat vreodată în turneul de la Wimbledon.

Djokovic le-a comunicat copiilor să părăsească Terenul Central și să meargă la somn, după încheierea setului patru, dar niciunul nu l-a ascultat.

Stefan și Tara au rămas până la final și au putut vedea cum tatăl lor a câștigat unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le-a avut în carieră, pe iarba de la WImbledon.

„Le-am spus lui Stefan şi Tarei să se ducă la somn după setul 4, dar nu m-au ascultat. Mă bucur că au rămas, sincer, pentru că au asistat la unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată pe această arenă,” s-a pronunțat Djokovic, în cadrul conferinței de presă.

Novak Djokovic - Jannik Sinner este prima semifinală masculină stabilită în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon. Partida va avea loc vineri, 10 iulie.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 03
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