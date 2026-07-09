André Luis Sasse, cel mai bun jucător și, în același timp, cel mai bun marcator în ultimele două sezoane în Liga 1 Futsal, s-a despărțit de campioana United Galați și s-a transferat în Croația, anunță FRF pe site-ul oficial.

Andre Luis Sasse a semnat în Croația

André Luis Sasse, 28 de ani, a semnat cu formația croată MNK Square Dubrovnik, care s-a grăbit să își prezinte noua achiziție.

Oficialii clubului MNK Square Dubrovnik vor astfel să își întărească echipa care a avut un sezon 2025-2026 peste așteptări.

Formația din Dubrovnik, unul dintre cele mai frumoase orașe din Croația, a fost la un pas de finala campionatului, obiectiv pe care nimeni nu îl anticipa la începutul stagiunii, informează sursa citată.

Este un produs al futsalului românesc

Produs al futsalului românesc, André Luis Sasse a ajuns la Dubrovnik cu o carte de vizită absolut impresionantă.

Crescut și lansat în futsalul de mare performanță de Autobergamo Deva, André Luis Sasse a mai evoluat pentru echipele Imperial WET Miercurea Ciuc, Portimonense Futsal, FK Chrudim și CS United Galați.

Adversari redutabili pentru United Galați în Main Round-ul Ligii Campionilor

Echipa CS United Galați și-a aflat ieri adversarele din Main Round-ul UEFA Futsal Champions League, cea mai prestigioasă competiție intercluburi din futsalul mondial.

Campioana României va juca în Grupa 2 alături de Kairat Almaty (Kazakhstan), Sporting Anderlecht Futsal (Belgia) și Telpu futbola klubs Beitar Riga (Letonia).

Formația belgiană Anderlecht va fi gazda grupei, iar meciurile se vor desfășura în perioada 27 octombrie–1 noiembrie. Info: FRF