De ce Rodri a fost ales cel mai bun fotbalist la CM 2026. Explicațiile FIFA

Fostul căpitan şi antrenor al naţionalei Angliei, Kevin Keegan, a decedat la vârsta de 75 de ani, la şapte săptămâni după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer în stadiul patru.

Kevin Keegan s-a luptat cu cancerul la stomac

La 1 iunie, Kevin Keegan anunţa că suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii. Deşi diagnosticul fusese pus încă de la începutul lunii ianuarie, gravitatea bolii nu a fost dezvăluită decât pe 1 iunie.

Keegan a fost căpitan şi selecţioner al Angliei (1999-2000).

Keegan, o legendă a fotbalului

Ca jucător, Kevin Keegan a evoluat în special la Liverpool (1971-1977) şi Newcastle (1982-1984). El a câştigat de două ori Balonul de Aur (1978 și 1979), când juca la Hamburg.

Unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai generaţiei sale, el a ales să devină antrenor, ratând la mustaţă titlul cu Newcastle (locul 2) în sezonul 1995-1996.

News.ro