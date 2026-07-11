Spania s-a impus cu 2-1 în fața Belgiei, într-un meci din „sferturile” Campionatului Mondial și s-a calificat în semifinale unde va întâlni Franța.

„Furia Roja” a trecut de belgienii lui Rudi Garcia datorită golului marcat de Mikel Merino din minutul 88. Cealaltă reușită a Spaniei a fost semnată de Fabian Ruiz (30'), în timp ce belgienii au înscris prin De Ketelaere (41').

Lamine Yamal, mesaj pentru Kylian Mbappe & co.: „Ei trebuie să se teamă de noi”

Lamine Yamal a fost desemnat omul meciului după partida cu Belgia și a fost întrebat despre lipsa spectacolului din jocul Spaniei.

Starul Barcelonei a explicat care este motivul pentru care „Furia Roja” nu reușește să înscrie mai mult și să câștige mai clar.

Totodată, Yamal a trimis „săgeți” către Franța, următoarea adversară a Spaniei, despre care a spus că ar trebui să se teamă de echipa lui Luis de la Fuente.

„Suntem foarte fericiți să fim în semifinale. Suntem aici de multe zile și vrem să mergem până la capăt.

Am fost mult superiori, iar golul împotriva noastră a fost o situație ciudată, pentru că s-a întâmplat când jucam cel mai bine. Poate părea că nu jucăm un fotbal foarte atractiv, dar nimeni nu ne poate provoca cu adevărat; toată lumea se retrage, dar în final am obținut victoria.

(n.r. despre meciul cu Franța) Dacă au de cine să se teamă, aceia suntem noi. Noi suntem cei care i-am eliminat (n.r la Euro 2024). Suntem două echipe de top din lume, pentru mine cele mai bune două, și nu avem nicio teamă”, a declarat Lamine Yamal, conform Mundo Deportivo.

Partida Franța - Spaniei, din semifinalele Campionatului Mondial va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LVIE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Lamine Yamal a jucat în șase partide de la Cupa Mondială din 2026 și a reușit un gol.