Avertismentul lui Lamine Yamal la Cupa Mondială: mesajul clar pentru contestatari

Lamine Yamal (18 ani) este una dintre figurile centrale ale naționalei Spaniei la Cupa Mondială din 2026. Prezent în Los Angeles pentru meciul din sferturile de finală împotriva Belgiei, fotbalistul a vorbit despre forma sa fizică, așteptările pe care le are de la acest turneu și modul în care gestionează presiunea. Venit după o accidentare care l-a ținut pe bară aproape două luni, ibericul recunoaște că încă își caută ritmul ideal, dar promite că adevăratul său nivel abia acum va ieși la iveală.

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo scriu că jucătorul Barcelonei își asumă rolul de lider pe teren, în ciuda vârstei fragede. Întrebat despre vocile care îi critică evoluțiile la turneul final, extrema dreaptă a oferit un răspuns tranșant.

„Iau criticile ca pe ceva pozitiv. Sunt zile în care te gândești că nu înțelegi de ce se spun acele lucruri. Dar în zilele în care joci bine, toată lumea trebuie să tacă”, a transmis Yamal.