Avertismentul lui Lamine Yamal la Cupa Mondială: mesajul clar pentru contestatari

Avertismentul lui Lamine Yamal la Cupa Mondială: mesajul clar pentru contestatari CM 2026
SPORT.RO
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Starul Spaniei anunță că este pregătit pentru fazele decisive din SUA și le-a transmis un mesaj direct celor care îl contestă.

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Lamine YamalSpaniaCampionatul Mondial
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Lamine Yamal (18 ani) este una dintre figurile centrale ale naționalei Spaniei la Cupa Mondială din 2026. Prezent în Los Angeles pentru meciul din sferturile de finală împotriva Belgiei, fotbalistul a vorbit despre forma sa fizică, așteptările pe care le are de la acest turneu și modul în care gestionează presiunea. Venit după o accidentare care l-a ținut pe bară aproape două luni, ibericul recunoaște că încă își caută ritmul ideal, dar promite că adevăratul său nivel abia acum va ieși la iveală.

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo scriu că jucătorul Barcelonei își asumă rolul de lider pe teren, în ciuda vârstei fragede. Întrebat despre vocile care îi critică evoluțiile la turneul final, extrema dreaptă a oferit un răspuns tranșant.

„Iau criticile ca pe ceva pozitiv. Sunt zile în care te gândești că nu înțelegi de ce se spun acele lucruri. Dar în zilele în care joci bine, toată lumea trebuie să tacă”, a transmis Yamal.

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Spania se află la trei meciuri distanță de trofeu, iar următorul obstacol este naționala Belgiei. „Lumea își amintește de aceste momente, de la optimi și sferturi încolo. Atunci sunt cel mai motivat. Am luat tot acest proces cu calm pentru a ajunge în formă la acest moment. Mă simt foarte bine, cu mare dorință de a arăta ce reprezentăm ca echipă și cine sunt eu.

Pentru mine este unul dintre cei mai buni portari din lume. Va fi un aspect care îmi va îngreuna situația, dar, ca întotdeauna, voi intra pe teren cu dorința de a câștiga și fără să mă gândesc la un jucător anume”, a mai spus jucătorul iberic.

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