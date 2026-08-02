Ștefan Baiaram, după ce a marcat în Universitatea Craiova - Petrolul 4-0: „Am niște obligații...”

În calitate de fotbalist crescut la Craiova, Baiaram a recunoscut că simte că are obligația să evolueze bine pentru singura echipă din cariera de fotbalist profesionist.

Ștefan Baiaram (23 de ani) a vorbit despre presiunea de a purta numărul 10 la Universitatea Craiova, după victoria categorică împotriva Petrolului (4-0).

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„Mă bucur că am câștigat, că am marcat. Puteam să mai înscriu. E o victorie binevenită. Au fost momente grele. Vrem să ne calificăm în Europa League. Nimeni din club nu a uitat acel meci (n.r.- cu Levski Sofia).

Ne uităm spre viitor. La fiecare meci încerc să dau sută la sută. Ce putem să facem este să arătăm pe teren că suntem cea mai bună echipă din România.

Baiaram: „Sunt multe lucruri pe care le-am analizat”

(n.r.- despre dubla cu KuPS din preliminariile Europa League) Va fi un meci dificil. Am înțeles că vom juca pe sintetic.

Sunt multe lucruri pe care le-am analizat. Eu puteam să finalizez mai bine multe ocazii. Știu că n-am fost inspirat (n.r.- la returul cu Levski Sofia).

E presiune de când joc la Craiova. Am niște obligații... Când joci la Craiova, porți numărul 10, lumea se așteaptă să faci diferența”, a declarat Ștefan Baiaram, la finalul meciului.

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superligă.

Campioana a devenit lider în clasament cu șase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB și un meci în plus disputat. Petrolul are trei puncte și ocupă locul 13.

Caseta meciului