Sub contract cu clubul parizian până în 2028, atacantul francez este în pragul unui transfer definitiv la Juventus.

Multă vreme considerată un împrumut cu obligaţie de cumpărare, tranzacţia va fi în cele din urmă un transfer direct, PSG urmând să primească 50 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. El ar urma să semneze un contract până în 2031.

Se face transferul lui Randal Kolo Muani!

Nemaifiind în planurile lui Luis Enrique, internaţionalul francez, care nu a jucat la Cupa Mondială cu Les Bleus, a fost împrumutat la Juventus pentru sezonul 2024-2025, apoi la Tottenham anul trecut. Perioada sa în Anglia s-a dovedit a fi un eşec pentru „RKM”, care a marcat 5 goluri în 41 de apariţii în toate competiţiile.

Sosit la PSG în 2023 de la Frankfurt pentru 95 de milioane de euro, Kolo Muani nu s-a impus niciodată în capitală în cele 18 luni petrecute acolo. Dovadă a acestui lucru, atacantul a fost prezent la antrenamentele de presezon ale parizienilor, dar cu rezervele, la fel ca Renato Sanches.

Odată cu această plecare, Kolo Muani este al treilea jucător care părăseşte dubla campioană europeană, după Kang-In Lee şi Gonçalo Ramos.

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