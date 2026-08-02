Oltenii au deschis scorul după numai 41 de secunde, prin Nsimba, care a reușit dubla în minutul 18. Baiaram și Elisor au completat victoria formației pregătite de Filipe Coelho. Craiova a urcat pe primul loc, cu șase puncte și un golaveraj superior celui înregistrat de FCSB.

Marian Iancu, mesaj ironic după victoria Craiovei

Fostul patron al Politehnicii Timișoara a comentat succesul campioanei și a făcut referire la parcursul slab al cluburilor românești în Europa.

„Petrolul rămâne gaz lampant sau reziduu de țiței, după ce și-a consumat bruma de benzine și motorine pe copiii obraznici și înfumurați de la Dinamo, în prima etapă. Craiova îi ia banii lui Rotaru aici, în pustiul fotbalului românesc, în deșertul european din Bănie. Defilează. Câte patru. De tot rahatul. Nu turcesc. Bulgăresc. Am avut dreptate. V-am spus dinainte că victoria Craiovei vine cu certitudine”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Iancu a făcut aluzie la eliminările suferite de FCSB și Universitatea Cluj în turul al doilea preliminar din Conference League. Roș-albaștrii au pierdut ambele meciuri cu FK Auda, 3-7 la general, în timp ce U Cluj a fost eliminată de Brann.

„Ceea ce cred este că vom avea două cluburi în grupele Conference League. Nu sunt FCSB și nici U Cluj! Ha-ha”, a adăugat fostul conducător.

Universitatea Craiova își continuă parcursul european împotriva formației KuPS, în turul al treilea preliminar din Europa League. Prima manșă se dispută joi, 6 august, în Finlanda, și va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO.