Atacantul brazilian ar urma să semneze un contract valabil până în 2033, cu opțiune pentru încă un an, și va beneficia de o creștere importantă a salariului.

Chelsea îl consideră netransferabil pe fotbalistul în vârstă de 24 de ani și ar fi refuzat în ultimele săptămâni ofertele venite de la PSG, Barcelona și Arsenal, informează Nicolo Schira.

Joao Pedro semnează

Joao Pedro a ajuns la Chelsea în vara anului trecut, de la Brighton, într-o tranzacție care a depășit 50 de milioane de lire sterline.