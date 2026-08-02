Atacantul brazilian ar urma să semneze un contract valabil până în 2033, cu opțiune pentru încă un an, și va beneficia de o creștere importantă a salariului.
Chelsea îl consideră netransferabil pe fotbalistul în vârstă de 24 de ani și ar fi refuzat în ultimele săptămâni ofertele venite de la PSG, Barcelona și Arsenal, informează Nicolo Schira.
Joao Pedro semnează
Joao Pedro a ajuns la Chelsea în vara anului trecut, de la Brighton, într-o tranzacție care a depășit 50 de milioane de lire sterline.
Brazilianul semnase atunci un contract pe șapte ani, valabil până în 2032, însă conducerea londonezilor a decis deja să îi îmbunătățească termenii înțelegerii.
Potrivit The Athletic, oficialii lui Chelsea erau conștienți de interesul manifestat de alte cluburi și au stabilit că atacantul nu este de vânzare în această perioadă de mercato.
Joao Pedro a înscris 23 de goluri și a oferit nouă pase decisive în cele 53 de meciuri disputate în sezonul său de debut.
Vârful a impresionat și în perioada de pregătire, când a reușit un hat-trick în doar nouă minute în victoria cu 6-4 obținută de Chelsea împotriva formației Western Sydney Warriors. VEZI AICI