Ricardo Sousa, dezamăgit după U. Craiova - Petrolul 4-0: „S-a dus pe apa sâmbetei după 40 de secunde”. Promisiunea sa

Ricardo Sousa, dezamăgit după U. Craiova - Petrolul 4-0: „S-a dus pe apa sâmbetei după 40 de secunde”. Promisiunea sa Superliga
Alexandru Hațieganu
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Reacția lui Ricardo Sousa după meciul Universitatea Craiova - Petrolul 4-0.

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Universitatea CraiovaPetrolul PloiestiSuperliga RomanieiSuperligaRicardo Sousa
Din articol

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superligă.

Ricardo Sousa, tranșant după Universitatea Craiova - Petrolul 4-0

După meci, Ricardo Sousa, antrenorul „lupilor galbeni”, s-a arătat dezamăgit de rezultat și le-a promis fanilor că Petrolul va arăta diferit în următoarea rundă, când o va primi pe Oțelul Galați pe teren propriu (7 august, 18:30). 

Ricardo Sousa / Foto: Sport Pictures

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„Dezamăgitor! Am lucrat toată săptămâna și toată strategia s-a dus pe apa sâmbetei după 40 de secunde. A fost dificil, nu trebuie să ne ascundem după acest rezultat, trebuie să ne asumăm responsabilitatea, să ne prezentăm scuzele în fața fanilor. Trebuie să ne gândim la viitor, să trecem peste acest meci.

Știam că Universitatea Craiova nu e într-o situație bună, a pierdut meciul precedent din campionat (n.r.- cu Dinamo), a fost eliminată din preliminariile Champions League... Am spus că, dacă putem să rezistăm în primele 15-20 de minute și apoi să punem puțină presiune, avem o șansă. Dar primul gol a venit după greșeli mari din partea defensivei noastre.

Sousa: „Am primit goluri după erori în apărare”

E al treilea meci de campionat, am jucat până acum cu alte două echipe bune, Dinamo și FC Argeș, am primit goluri după erori în apărare. E greu, avem multă muncă de făcut și trebuie să învățăm din greșeli. Știm ce înseamnă Petrolul și vom munci în fiecare zi din greu.

(n.r.- de ce l-a schimbat pe Papp la pauză) În acel moment, simțeam că echipa are nevoie de mai multă viteză, să facem pressing mai avansat, dar, la fel ca în prima repriză, a primit gol repede, al treilea, și meciul s-a terminat. Acest Petrolul nu este aceeași echipă pe care o veți vedea în meciul următor”, a declarat tehnicianul portughez, la flash-interviu.

Campioana a devenit lider în clasament cu șase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB și un meci în plus disputat. Petrolul are trei puncte și ocupă locul 13. 

Caseta meciului

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava - Ad. Rus, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili (A. Creţu 75'), Bancu (Cicâldău 69') - D. Matei (Băsceanu 61'), Nsimba (Elison 46'), Baiaram (Etim 61'). ANTRENOR: Filipe Coelho
  • PETROLUL: Zima - Căpuşă, Papp (M. Ioniţă 46'), Zaian, Breston Malula (Rodrigo Martins 64'), A. Dumitrescu - L. Teixeira (M. Ţuţu 83'), Huseynov (Dele Israel 46'), Alejandro Bran, D. Paraschiv (Jerdea 64) - Nlundulu. ANTRENOR: Ricardo Sousa
  • Au marcat: Nsimba 1' și 18', Baiaram 48' și Elisor 65'. 
  • Cartonaşe galbene: Nsimba 18' / Zima 79', Nlundulu 87'
  • Arbitri: Marian Barbu - Ioan Corb, Laszlo Bucsi
  • Arbitri VAR: Horia Mladinovici - Andrei Antonie
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