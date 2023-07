După titlul mondial, ”Balonul de Aur” și-a anunțat din SUA retragerea la sfârșitul sezonului!

Americanca Megan Rapinoe, vedeta mondială a fotbalului feminin, a anunţat sâmbătă seara că se va retrage din activitatea competiţională la sfârşitul sezonului, la vârsta de 38 de ani, scrie AFP.

"Cu un profund sentiment de pace şi recunoştinţă am decis că sezonul acesta va fi ultimul în care practic acest sport magnific", a scris pe reţelele de socializare dubla campioană mondială, care urmează să dispute cu naţionala ţării sale a patra Cupă Mondială din cariera sa, în Australia şi Noua Zeelandă (20 iulie - 20 august).

Megan Rapinoe a fost campioană olimpică cu naţionala SUA (2012) şi dublă campioană mondială (2015, 2019). La JO de la Tokyo 2020, Statele Unite au obţinut bronzul.

Rapinoe a cucerit în 2019 Balonul de Aur şi titlul de cea mai bună jucătoare a anului, atribuit de FIFA.

Ea a fost şi principala voce din fotbalul feminin care a luat atitudine împotriva politicii salariale discriminatorii a Federaţiei americane de fotbal.

Anul trecut, Megan Rapinoe a primit din partea preşedintelui SUA, Joe Biden, "Medalia Libertăţii", cea mai înaltă distincţie civilă americană, acordată celor care au "o contribuţie deosebit de meritorie la securitatea sau interesele naţionale ale Statelor Unite, pacea mondială, cultură sau alte eforturi publice sau private semnificative".

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy