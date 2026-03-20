Joao Paulo Fernandes, mijlocașul central al lui FCSB care poate juca și pe postul de fundaș stânga, a fost convocat la naționala din Capul Verde, calificată la Campionatul Mondial din 2026, pentru cele două meciuri amicale din această lună din cadrul FIFA Series.
Joao Paulo și Capul Verde se pregătesc de Mondial în Noua Zeelandă
Joao Paulo și compania vor evolua tocmai în Noua Zeelandă, unde au programate partidele de pregătire cu Chile și Finlanda - adversari în premieră pentru Capul Verde.
Ambele întâlniri se vor disputa pe ”Eden Park” din Auckland.
Om de bază în naționala africană, cu 38 de selecții și 1 gol, Joao Paulo va face parte, în mod normal, din lotul reprezentativei Republicii Capul Verde de la Mondialul din vară.
Mijlocașul a devenit instant preferatul lui Gigi Becali
Transferat la FCSB luna trecută, mijlocașul venit de la Oțelul Galați l-a impresionat instant pe patronul Gigi Becali.
”Nu a jucat el foarte mult, dar, din ce a jucat, am văzut stabilitate emoțională, l-am văzut stăpân pe el. Alții dădeau în minge. El a luat mingea, a pasat, a calmat jocul. Mi-a plăcut de el”, a explicat Becali la Prima Sport după debutul lui Joao Paulo la campioană, în 2-1 cu FC Botoșani.
Patronul lui FCSB chiar i-a fixat o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, conform Fanatik.
În lista de jucători convocați pentru FIFA Series de selecționerul din Capul Verde, Pedro Leitão Brito ”Bubista”, se numără și Willy Semedo, fosta extremă de la Poli Iași, acum la Omonia Nicosia din Cipru.