Joao Paulo Fernandes, mijlocașul central al lui FCSB care poate juca și pe postul de fundaș stânga, a fost convocat la naționala din Capul Verde, calificată la Campionatul Mondial din 2026, pentru cele două meciuri amicale din această lună din cadrul FIFA Series.

Joao Paulo și Capul Verde se pregătesc de Mondial în Noua Zeelandă

Joao Paulo și compania vor evolua tocmai în Noua Zeelandă, unde au programate partidele de pregătire cu Chile și Finlanda - adversari în premieră pentru Capul Verde.

Ambele întâlniri se vor disputa pe ”Eden Park” din Auckland.

Om de bază în naționala africană, cu 38 de selecții și 1 gol, Joao Paulo va face parte, în mod normal, din lotul reprezentativei Republicii Capul Verde de la Mondialul din vară.

Mijlocașul a devenit instant preferatul lui Gigi Becali