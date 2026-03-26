Italia - Irlanda de Nord, azi de la 21:45. Echipe probabile + cine merge mai departe. Analiza si pronosticul lui Dan Chilom

Italia, națională care a câștigat de 4 ori Cupa Mondială de fotbal, este obligată din nou să treacă prin furcile caudine.

Când aud de baraj, suporterii “squadrei azurra” au adevărate coșmaruri. Ultima dată când Italia a participat la un campionat mondial a fost în 2014, în Brazilia, de atunci trecând mai bine de un deceniu. Drumul spre Mondialul din 2018 i-a fost barat de Suedia, care a câștigat italienește dubla manșă a barajului, culmea, chiar împotriva italienilor, cu 1-0 la general. 

Italia - Irlanda de Nord, baraj pentru CM 2026

Pentru ca să lipsească și de la CM 2022 din Qatar, a fost nevoie de un adevărat șoc: Macedonia de Nord s-a impus din nou în baraj, scor 1-0, chiar în Italia. 

Așadar, chiar dacă adversarul este unul accesibil, Italia tremură când aude de baraj. 

Irlanda de Nord a terminat pe locul 3 în grupa de calificare pentru Mondial, într-o grupă cu Germania, Slovacia și Luxemburg, dar a ajuns în baraj pe ruta oferită de Nations League, datorită faptului ca și-a câștigat grupa. 

Italia - Irlanda de Nord | Echipe probabile

  • Italia: Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui
  • Irlanda de Nord: P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny; Saville, S. Charles, McCann; Price, Reid

Cele două naționale s-au întâlnit de 5 ori în istorie, Italia conducând cu 3-0. 

Este prima dată când cei doi selecționeri, Gennaro Gattuso respectiv Michael O’Neill, se întâlnesc într-un meci direct în această postură. 

Casele de pariuri o văd mare favorită la victoria în timp regulamentar pe Italia, căruia îi acordă o cotă de 1.30. 

Irlanda de Nord are 11.00 pentru a câștiga partida.

Egalul - 5.50 

Italia se califică - 1.11 

Irlanda de Nord se califică 6.50

Danny Makkelie din Olanda va conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 3,42 cartonașe galbene și 0,20 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Italia - 1 solist

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Copilul rămas orfan după accidentul terifiant din Neamț este în stare gravă. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui de naștere
Copilul rămas orfan după accidentul terifiant din Neamț este în stare gravă. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui de naștere
ARTICOLE PE SUBIECT
Vincenzo Montella nu a pierdut în fața românilor: ce palmares are împotriva noastră
Vincenzo Montella nu a pierdut în fața românilor: ce palmares are împotriva noastră
Toate meciurile din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, pe Sport.ro! Italia, Suedia și Polonia, lângă Noua Caledonie și Jamaica
Toate meciurile din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, pe Sport.ro! Italia, Suedia și Polonia, lângă Noua Caledonie și Jamaica
OUT de la națională: ”A părăsit cantonamentul”
OUT de la națională: ”A părăsit cantonamentul”
ULTIMELE STIRI
Probleme în paradis! Transferul verii la Barcelona, „blocat” de Atletico Madrid
Probleme în paradis! Transferul verii la Barcelona, „blocat” de Atletico Madrid
Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul
Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul
Turcia – România, pe bani mulți: suma pusă în joc pentru calificarea la Mondiale, uriașă!
Turcia – România, pe bani mulți: suma pusă în joc pentru calificarea la Mondiale, uriașă!
Mutu știe cât se termină Turcia - România: ”Hai să fim curajoși”
Mutu știe cât se termină Turcia - România: ”Hai să fim curajoși”
Erdogan, prezent la Turcia - România! Autoritățile au impus măsuri de securitate fără precedent
Erdogan, prezent la Turcia - România! Autoritățile au impus măsuri de securitate fără precedent
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul

Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul

Real Madrid - FC Barcelona 2-6 în Champions League! Meci istoric pe stadionul ”Alfredo di Stefano”

Real Madrid - FC Barcelona 2-6 în Champions League! Meci istoric pe stadionul ”Alfredo di Stefano”

O singură necunoscută! Cum arată primul 11 al României pregătit de Lucescu pentru meciul cu Turcia

O singură necunoscută! Cum arată primul 11 al României pregătit de Lucescu pentru meciul cu Turcia

România, victorie în debutul pentru EURO! Băieții lui Ion Marin au făcut o figură frumoasă

România, victorie în debutul pentru EURO! Băieții lui Ion Marin au făcut o figură frumoasă



Recomandarile redactiei
Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul
Turcia - România, de la 19:00 | Tatăl lui Drăgușin, în "Zidul Galben" din Piața Taksim, "Deșteaptă-te, române!" răsună la Istanbul
Turcia – România, pe bani mulți: suma pusă în joc pentru calificarea la Mondiale, uriașă!
Turcia – România, pe bani mulți: suma pusă în joc pentru calificarea la Mondiale, uriașă!
Erdogan, prezent la Turcia - România! Autoritățile au impus măsuri de securitate fără precedent
Erdogan, prezent la Turcia - România! Autoritățile au impus măsuri de securitate fără precedent
Ce surpriză! Ofertă tare pentru Mohamed Salah
Ce surpriză! Ofertă tare pentru Mohamed Salah
România a „fiert“ la ultimul baraj Mondial: am avut nume „grele“ pe teren și am jucat returul acasă!
România a „fiert“ la ultimul baraj Mondial: am avut nume „grele“ pe teren și am jucat returul acasă!
Alte subiecte de interes
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Irlanda de Nord a mai făcut o victimă! După egalul cu România, echipa lui Michael O'Neill a învins Scoția
Irlanda de Nord a mai făcut o victimă! După egalul cu România, echipa lui Michael O'Neill a învins Scoția
”Acum cinci ani, jucam în liga a 6-a!” A marcat împotriva României pe Arena Națională și și-a îndeplinit visul
”Acum cinci ani, jucam în liga a 6-a!” A marcat împotriva României pe Arena Națională și și-a îndeplinit visul
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

