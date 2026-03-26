Astăzi încep barajele care vor completa ultimele șase locuri rămase disponibile pentru CM, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Semifinalele, atât cele din UEFA cât și cele intercontinentale, se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie.
Cu excepția meciului ”tricolorilor” (AICI LIVE BLOG Turcia - România), care începe la 19:00, toate celelalte partide din Europa se joacă de la ora 21:45.
Noua Caledonie - Jamaica
* Se joacă în noaptea de 26 spre 27 martie, ora României 05:00
Bolivia - Surinam
* Se joacă în noaptea de 26 spre 27 martie, ora României 00:00
* Finalele, care vor stabili ultimele șase echipe calificate la Mondial, se joacă pe 31 martie
Grupele Campionatului Mondial din 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / RD Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama