Toate meciurile din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, pe Sport.ro! Italia, Suedia și Polonia, lângă Noua Caledonie și Jamaica CM 2026
Mai sunt disponibile șase locuri pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

FIFA World Cup 2026baraje CM 2026play-off Campionatul MondialItaliaNoua Caledonie
Astăzi încep barajele care vor completa ultimele șase locuri rămase disponibile pentru CM, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Semifinalele, atât cele din UEFA cât și cele intercontinentale, se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie.

Cu excepția meciului ”tricolorilor” (AICI LIVE BLOG Turcia - România), care începe la 19:00, toate celelalte partide din Europa se joacă de la ora 21:45.

Slovacia - Kosovo

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

Cehia - Irlanda

Danemarca - Macedonia de Nord

Noua Caledonie - Jamaica

* Se joacă în noaptea de 26 spre 27 martie, ora României 05:00

Bolivia - Surinam

* Se joacă în noaptea de 26 spre 27 martie, ora României 00:00

* Finalele, care vor stabili ultimele șase echipe calificate la Mondial, se joacă pe 31 martie

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

