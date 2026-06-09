Arbitrul somalez Omar Artan, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, nu va oficia la Cupa Mondială 2026, care va debuta joi, a anunţat Federaţia internaţională de fotbal (FIFA), citată de AFP.

Reacția FIFA legată de situația arbitrului Omar Abdulkadir Artan din Somalia

"FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea să se antreneze sau să oficieze la Cupa Mondială 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite", a precizat forul fotbalistic mondial.

"FIFA nu se amestecă în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv acordarea vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment", adaugă comunicatul.

"În conformitate cu competiţiile precedente organizate de FIFA, guvernul ţării gazdă stabileşte în cele din urmă cine primeşte o viză şi este admis pe teritoriul său", a reiterat federaţia internaţională.

Motivele refuzului SUA sunt necunoscute, deși arbitrul avea viză valabilă

Motivele refuzului intrării în SUA a lui Omar Artan, care a arbitrat, între altele, la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), sunt necunoscute.

Contactată de AFP, poliţia de frontieră din SUA (CBP) a explicat că, "pe 6 iunie, un cetăţean somalez a sosit pe Aeroportul internaţional din Miami provenind de pe Aeroportul internaţional din Istanbul. În timpul formalităţilor, călătorul a fost supus unei inspecţii suplimentare, o etapă de rutină".

"În urma inspecţiei, călătorul, un arbitru de la Cupa Mondială, a fost considerat inadmisibil din cauza unor probleme legate de verificarea antecedentelor sale şi i s-a refuzat intrarea în ţară", a adăugat agenţia din cadrul Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Cu toate acestea, "Omar Abdulkadir Artan avea o viză valabilă", a declarat luni, pentru AFP, Ciise Aden Abshir, consilier al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.

”Comunitatea fotbalistică ar trebui să-l sprijine”

Somalia este una ţările ai căror cetăţeni sunt supuşi unei interdicţii de călătorie în Statele Unite impuse de administraţia Trump.

Omar Artan este unul dintre "cei mai respectaţi arbitri din Africa", iar "interzicerea intrării sale în Statele Unite şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi fac rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului în favoarea corectitudinii, meritului şi spiritului de fair-play", a afirmat Abshir.

"Comunitatea fotbalistică ar trebui să-l sprijine în această perioadă dificilă", a adăugat acest fost căpitan al selecţionatei Somaliei, conform Agerpres.

Omar Abdulkadir Artan urma să fie primul arbitru somalez care oficiază la un turneu final al Cupei Mondiale. În vârstă de 34 de ani, el s-a numărat printre cei 52 de arbitri selectaţi să arbitreze la Cupa Mondială organizată în comun de Canada, Mexic şi Statele Unite în iunie şi iulie.

Reacția lui Omar Artan

Într-o declaraţie pentru AFP, Omar Artan a spus că este "într-o stare de spirit pozitivă" şi a indicat că doreşte să se concentreze pe "viitoarele provocări ale carierei sale în arbitraj".

"Laud eforturile, profesionalismul şi integritatea de care a dat dovadă arbitrul Omar, care a devenit o inspiraţie pentru noua generaţie de somalezi", s-a bucurat în ziua numirii sale Hassan Sheikh Mohamud, preşedintele Somaliei, ţară care nu s-a calificat niciodată la Cupa Mondială.

Purtător al ecusonului FIFA din 2018, Omar Abdulkadir Artan oficiază în campionatul Somaliei şi a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în 2025.

Somalia este în vizorul lui Donald Trump. La sfârşitul lunii noiembrie, preşedintele american a numit-o o "ţară putredă" şi şi-a anunţat intenţia de a pune capăt statutului special care îi protejează pe cetăţenii somalezi de deportare.