Negocieri ratate între Iraklis și Mazzarri

Walter Mazzarri s-a aflat în discuții cu Iraklis FC, club din Salonic deținut de Panagiotis Monemvasiotis prin POT Iraklis PAE. "Giraios" a revenit în prima divizie după o pauză de nouă ani și dorește să aducă un antrenor cu nume, care să transforme echipa într-un competitor puternic pentru rivalele locale PAOK și Aris. Italianul a călătorit în Grecia, pentru a se întâlni cu oficiali și a vizita facilitățile clubului, urmând să parafeze un contract valabil pe un an, cu opțiune pentru încă un sezon.

Însă solicitările lui Mazzarri, care a înaintat o listă de jucători care să fie transferați, pentru a întări lotul și a garanta supraviețuirea în prima divizie, au dus la încheierea negocierilor fără un acord. În aceste condiții, Elias Charalambous rămâne în cărți pentru preluarea echipei din Grecia.

Iraklis a învins pe FC Argeș, în finala Cupei Balcanice

Iraklis FC este un club înființat în 1908 în Salonic, sub denumirea Makedonikos Gymnastikos Syllogos, și este unul dintre cele mai vechi echipe din fotbalul grec. Evoluează pe Kaftanzoglio Stadium (27,560 locuri) și a reușit recent promovarea în Super League, cu Giorgos Petrakis pe bancă și cu jucători ca Amr Warda, Kristian Kushta, Nikola Dovedan, Sofian Chakla, Milos Deletic, Panagiotis Kynigopoulos, Marco Krainz, Moritz Heinrich sau Rodrigo Erramuspe în lot.

În palmaresul echipei se găsesc Cupa Greciei (1975-1976 / + alte 4 finale), Cupa Balcanică (1984-1985 / 1-3 și 4-1 cu FC Argeș), trei finale de Panhellenic Championship (1933-1934, 1938-1939, 1946-1947), cinci trofee Macedonia FCA Championship și două Thessaloniki Championship.

Antrenorul italian le-a pregătit pe Napoli, Inter, Sampdoria, Torino și Cagliari

Walter Mazzarri (64 de ani) este născut la San Vincenzo (Toscana) și a jucat ca mijlocaș la Pescara, Cagliari, Reggiana, Fiorentina, Empoli, Licata, Modena, Nola, Viareggio, Acireale și Torres.

De-a lungul carierei de manager, "Grande Walter" le-a antrenat pe Acireale (2001-2002), Pistoiese (2002-2003), Livorno (2003-2004), Reggina (2004-2007), Sampdoria (2007-2009), Napoli (2009-2013, 2023-2024), Inter Milano (2013-2014), Watford (2016-2017), Torino (2018-2020) și Cagliari (2021-2022).

Mazzarri este considerat cel care a readus strălucirea pentru Napoli, între 2009 și 2013, cucerind Coppa Italia (2011-2012 / 2-0 cu rivala Juventus), ocupând locul secund în campionat (2012-2013), jucând de două ori cu Supercoppa Italiana pe masă (2012, 2013) și obținând calificarea în grupele Champions League, la finalul sezonului 2012-2013. În palmaresul său se mai găsesc o finală de Coppa Italia (2008-2009) și Trofeul "Enzo Bearzot" (2012).

