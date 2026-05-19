Încă un star riscă să rateze Cupa Mondială! Fundașul-vedetă poate lipsi și din finala Ligii Campionilor

În curând va avea loc finala Ligii Campionilor, dar și startul Cupei Mondiale 2026. Cupa Mondială 2026 debutează în mai puțin de o lună, pe 11 iunie! Cei mai buni fotbaliști din lume vor fi prezenți la turneul final, dar sunt și nume care, din păcate, din cauza accidentărilor nu vor participa la turneul final! Lor li se poate adăuga Jurrien Timber, fundașul dreapta al celor de la Arsenal!

Probleme pentru Arsenal și naționala Țărilor de Jos. Absența lui Jurrien Timber se prelungește

Jurrien Timber, 24 de ani, a venit de la Ajax pentru 40 de milioane de euro, în vara anului 2023, însă primul său sezon la Arsenal a fost distrus de o accidentare gravă la ligamente, suferită chiar în debutul stagiunii, cu Nottingham Forest. Revenirea sa a fost însă spectaculoasă. În sezonul 2024-2025 a bifat 51 de meciuri!

Forma excelentă a continuat și în actualul sezon, unde s-a impus ca titular incontestabil pe partea dreaptă a apărării. Însă, în ultima perioadă el a suferit o accidentare la inghinali, iar prezența sa în finala Ligii Campionilor și la Cupa Mondială 2026 este incertă!

Jurrien Timber s-a accidentat de câteva săptămâni

Considerat titular cert la Cupa Mondială în naționala Țărilor de Jos, el are toate șansele să rateze și turneul final mondial, pe lângă faptul că absența în finala Ligii Campionilor este la rândul ei posibilă!

”Jurrien se confruntă cu această problemă de ceva vreme. A fost cu intermitențe problema sa medicală. Acum se antrenează din nou, pentru a vedea dacă poate juca în finala Ligii Campionilor și dacă este disponibil pentru Cupa Mondială. Nu arată prea bine în acest moment situația sa”, a spus selecționerul Țărilor de Jos, Ronald Koeman.

Fundașul Jurrien Timber este cotat la 70 de milioane de euro

În acest moment, 70 de milioane de euro este cota de piață actuală a lui Jurrien Timber. De la venirea la Arsenal, el a adunat 94 de meciuri, șase goluri și 11 pase decisive. Referitor la perioada petrecută la Ajax, a consemnat 121 de apariții, șase goluri, patru assisturi. Pentru naționala Țărilor de Jos a adunat 23 de jocuri până acum.