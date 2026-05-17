Dennis Man a făcut show în tricoul lui PSV: ce notă a primit fotbalistul român

Echipa lui Dennis Man s-a impus fără emoții, iar fotbalistul român a înscris și a oferit o pasă decisivă.

PSV s-a impus în fața lui Twente, scor 5-1, într-un meci din runda 34 de Eredivisie.

Dennis Man a fost titular în ultima rundă din acest sezon din Olanda și nu a dezamăgit. Aripa dreapta a înscris în minutul 53 din pasa lui Perisic, iar trei minute mai târziu a pasat decisiv pentru Til.

Jucătorul de 27 de ani a ieșit de pe teren în minutul 77 și a fost notat de cu 7,5 de site-ul de portalul Sofascore.

PSV este campioana Olandei din acest sezon și a încheiat sezon cu 84 de puncte în 34 de meciuri.

Dennis Man a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive în 35 de meciuri jucate pentru PSV.

13 milioane de euro este cota fotbalistului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.