Fundaşul olandez Matthijs de Ligt va rata turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, după ce a hotărât că operaţia este sigura opţiune rămasă pentru a rezolva în cele la urmă problemele de la spate care l-au ţinut departe de gazon de aproape şase luni, relatează DPA.

Matthijs de Ligt, out de la CM 2026

Jucătorul de 26 de ani al lui Manchester United a avut un start bun, dar ulterior acest sezon a devenit un coşmar, nereuşind să joace de la sfârşitul lunii noiembrie, de la victoria cetăţenilor cu 2-1 împotriva lui Crystal Palace.

De Ligt a început luna trecuta reabilitarea, dar Manchester United a confirmat vineri că jucătorul a fost supus unei proceduri de corectare care a pus capăt sezonului său şi ambiţiilor sale de a participa la Cupă Mondială.

Confirmare oficială dinspre Manchester United

Clubul englez a comunicat că internaţionalul olandez începe acum o nouă fază a perioadei de recuperare şi este aşteptat să revină în tricoul ''diavolilor roşii'' în primele faze ale sezonului 2026-2027.

De Ligt a postat o fotografie de pe patul de spital alături de o captură pe contul său de pe reţeaua Instagram: ''După şase luni de tratament şi eforturi grele pentru a reveni, operaţia a fost singura opţiune rămasă''.

''Sunt dezamăgit că nu am putut să-mi ajut echipa în ultimele şase luni şi desigur că voi lipsi de la Cupa Mondială, dar privesc înainte cu încredere să fac totul să revin în faţa fanilor şi să mă simt bine din nou!'', a mai transmis jucătorul olandez.

Agerpres