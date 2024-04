Când revine "perla" lui Arteta? Anunțul făcut în presa engleză

Fundașul de origine olandeză, care a fost adus de la Ajax Amsterdam în vara anului 2023 pentru 34 milioane de lire sterline, a suferit o accidentare a ligamentul încrucișat în weekend-ul de deschidere al sezonului 2023-24.

Arteta a oferit o actualizare privind progresul lui Timber, declarând că acesta va urma să joace un meci cu a doua echipă, pentru a se asigura ca este "match fit".

"Încă mai are câțiva pași de făcut. Trebuie să joace cel puțin un meci cu echipa a doua. Vom avea și un meci intern. A făcut totul în antrenament, acum este vorba să fie pregătit fizic pentru meci." a declarat tehnicianul "tunarilor", la o conferință de presă.

????⚪️ Arteta on Jurrien Timber: "We want him to play at least one game with the U23, an in-house game too and these are the steps before we see him back".

"He's done a great job in training, now it's about getting fit for the real games". pic.twitter.com/wSnAlsA1oU