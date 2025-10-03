Arsenal nu vrea să piardă niciun moment și a deschis negocierile pentru prelungirea contractului lui Jurrien Timber.



Fundașul olandez, ajuns pe „Emirates” în 2023, a devenit rapid un jucător esențial în sistemul lui Mikel Arteta, iar londonezii vor să-i asigure un viitor pe termen lung la club.



Semnează cu Arsenal! Arteta a confirmat: „Ni-l dorim foarte tare!”



Timber, 24 de ani, a venit de la Ajax pentru 40 de milioane de euro, însă primul său sezon la Arsenal a fost distrus de o accidentare gravă la ligamente, suferită chiar în debutul stagiunii, cu Nottingham Forest. Revenirea sa a fost însă spectaculoasă. În sezonul 2024-2025 a bifat 51 de meciuri!



Forma excelentă a continuat și în actualul sezon, unde s-a impus ca titular incontestabil pe partea dreaptă a apărării. Arteta a vorbit deschis despre importanța jucătorului.



„Când te gândești la un fotbalist complet, el are aproape toate calitățile pe care le dorești de la un fundaș. Ni-l dorim foarte tare. Îl vrem alături de noi 100%”, a spus antrenorul spaniol.



Oficialii „tunarilor” sunt încrezători că negocierile vor fi o formalitate, mai ales că și jucătorul vrea să continue la Londra. Contractul actual expiră abia în 2028.

