Fundaşul Tommy Smith (36 ani) a fost inclus în lotul naţionalei de fotbal a Noii Zeelande pentru Cupa Mondială din America de Nord, anunţat joi de Federaţia naţională, la Auckland, transmite Reuters.

Veteranii Tommy Smith și Chris Wood, din nou la Campionatul Mondial după 16 ani

Fostul internațional englez de juniori Tommy Smith, născut în Anglia dar cu adolescența petrecută în Noua Zeelandă, şi căpitanul Chris Wood (Nottingham Forest) au participat şi la Cupa Mondială din 2010.

Selecţionerul Darren Bazeley, care a convocat lotul final de 26 de jucători, l-a ales pe Smith, care joacă în liga a cincea engleză, la Braintree Town, pentru experienţa sa, deşi nu a mai jucat pentru ''All Whites'' din 2024.

Smith se află astfel la prima Cupă Mondială după o pauză de 16 ani.

Bazeley a apelat şi la mijlocaşul Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), născut în Australia, care s-a remarcat în acest sezon în A-League.

Fundaşul Liberato Cacace a fost inclus în lot în ciuda accidentărilor cu care s-a confruntat la clubul galez Wrexham, după cum este şi cazul lui Francis de Vries (Auckland FC), care este indisponibil de cinci săptămâni cu o accidentare la gambă.

Kosta Barbarouses (36 ani), care a ratat CM 2010, a fost convocat de data aceasta, deşi a avut un sezon modest la Western Sydney Wanderers.

Noua Zeelandă, care este în căutarea primei sale victorii la Cupa Mondială, va juca în grupă cu Iran, Egipt şi Belgia la turneul final (11 iunie-19 iulie), găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Lotul Noii Zeelande pentru CM 2026

Portari:

Max Crocombe (Millwall FC/Anglia), Alex Paulsen (Lechia Gdansk/Polonia), Michael Woud (Auckland FC);

Fundaşi:

Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Tyler Bindon (Nottingham Forest/Anglia), Michael Boxall (Minnesota United/SUA), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town/Anglia), Finn Surman (Portland Timbers/SUA), Liberato Cacace (Wrexham AFC/Ţara Galilor), Francis de Vries (Auckland FC)

Mijlocaşi:

Lachlan Bayliss (Newcastle Jets/Australia), Joe Bell (Viking Stavanger/Norvegia), Matt Garbett (Peterborough United/Anglia), Eli Just (Motherwell FC/Scoţia), Ben Old (AS Saint-Etienne/Franţa), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City/Ţara Galilor), Ryan Thomas (PEC Zwolle/Olanda)

Atacanţi:

Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers/Australia), Callum McCowatt (Silkeborg/Danemarca), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale/Anglia), Chris Wood (Nottingham Forest). Agerpres