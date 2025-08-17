În direct la VOYO, vârful în vârstă de 33 de ani a marcat o dublă în poarta lui Brentford în victoria cu 3-1 și a reluat șirul golurilor în 2025, fiind întrecut doar de Mohamed Salah.

Vârful subevaluat din Premier League continuă perioada de vis. Capitolele la care e întrecut doar de Salah



Excelent în stagiunea trecută, când a înscris de 20 de ori și a oferit trei pase decisive, nouarul "pădurarilor" a avutnevoie de doar cinci minute pentru a-și pune amprenta pe partida de pe "City Ground".

După o centrare din corner, a câștigat un duel aerian cu un adversar și l-a învins pe Kelleher cu un șut excelent, din voleu. În prelungirile primei reprize, a fost lansat excelent de Anderson pe un culoar liber, l-a driblat pe goalkeeper-ul advers și a înscris în poarta rămasă goală.



A fost al 11-lea gol marcat în 2025 de Chris Wood, capitol la care se află la egalitate cu Alexander Isak (Newcastle) și la care e întrecut doar de Mohamed Salah.



O altă statistică interesantă spune că din 23 decembrie2023, data la care Nuno Espirito Santo a preluat-o pe Nottingham, doar Mohamed Salah (30) a marcat maimulte goluri în Premier League decât Wood (29) exceptând penalty-urile.



Chris Wood, atacantul cu explozie târzie



Înaltul vârf de careu (1.91 metri) e exponentul unui progres pe care puțini îl așteptau în ultimele sezoane. Venit în Anglia încă din 2009, luat de West Brom de la Waikato, Wood a trecut pe la o sumedenie de echipe din Premier League și Championship înainte să înceapă să cunoască gloria în 2017, când evolua pentru Burnley.

Grație cifrelor excelente, a făcut subiectul unui transfer de 30 de milioane de euro la Newcastle, în 2022, dar nu a reușit să se impună cu adevărat în echipa "coțofenelor" șiși-a legat viitorul de Nottingham. Mai întâi sub formă de împrumut, apoi ca transfer definitiv în iarna lui 2023 pentru17 milioane de euro.

