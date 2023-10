Roger Federer (42 de ani) a asistat, alături de familia sa, la desfășurarea finalei Cupei Mondiale de rugby.

Pe jumătate sud-african, datorită mamei sale, Lynette Federer - născută la Kempton Park, Africa de Sud -, Roger Federer s-a bucurat de victoria africanilor, obținută împotriva ”All Blacks,” scor 12-11.

Roger Federer applauds as South Africa wins the Rugby World Cup.

For those who don’t know, his mom is South African. ???????????? pic.twitter.com/ldn2iPI148