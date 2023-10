Africa de Sud a devenit prima națiune care câștigă Cupa Mondială de patru ori în istorie după ce a învins dramatic Noua Zeelandă, scor 12-11 (12-6), sâmbătă seara, în finala de pe Stade de France.

După 1995, 2007 și 2019, Africa de Sud a câștigat al patrulea trofeu Webb-Ellis învingând Noua Zeelandă (12-11) în finala Cupei Mondiale de pe Stade de France sâmbătă seara. All Blacks au jucat o mare parte din acest meci, în inferioritate numerică după un cartonaș galben (Shannon Frizell) apoi un cartonaș roșu.

Africa de Sud a punctat prin Handre Pollard, prin lovituri de pedeapsă în minutele 3, 13, 19 şi 34. Noua Zeelandă a reuşit un eseu în minutul 58, prin Barrett şi a avut două lovituri de pedeapsă – Richie Mo’unga ’17, ’38. Finala a fost precedată de un show Mika, dar şi de celebrul haka al neo-zeelandezilor.

