Norvegia este lider în Grupa I cu punctaj maxim și are șanse foarte mari să se califice direct la Mondialul din 2026. Erling Haaland și-a adus considerabil aportul la rezultatele excelente ale nordicilor, fiind golgheterul detașat al preliminariilor UEFA, cu 12 reușite.

Acesta a punctat în toate meciurile jucate de echipa sa, contra Moldovei (X6), Israelului (x4), Italiei (x1) și Estoniei (x1), și mai are la dispoziție partidele cu Estonia (13 noiembrie) și Italia (16 noiembrie), pentru a-și îmbunătăți statistica. La nivel mondial, Haaland este la egalitate cu Almoez Ali (Qatar), atacantul lui Al Duhail.

Spre comparație, cei mai buni marcatori ai României sunt Denis Drăguș și Florin Tănase, ambii cu câte două goluri. De altfel, tricolorii au marcat împreună de doar 11 ori, mai puțin cu un gol decât golgheterul norvegian.



Topul golgheterilor în preliminariile UEFA pentru CM 2026:

12 goluri - Erling Haaland (Norvegia)

7 goluri - Memphis Depay (Olanda)

6 goluri - Marko Arnautovic (Austria), Andrej Kramaric (Croația)

5 goluri - Thelo Aasgaard (Norvegia)

4 goluri - Kevin De Bruyne (Belgia), Edin Dzeko (Bosnia și Herțegovina), Patrik Schick (Cehia), Rasmus Hojlund (Danemarca), Harry Kane (Anglia), Moise Kean (Italia), Mikel Merino (Spania)

3 goluri - Rey Manaj (Albania), Michael Gregoritsch (Austria), Michael Gregoritsch (Austria), Jeremy Doku (Belgia), Youri Tielemans (Belgia), Ivan Perisic (Croația), Ioannis Pittas (Cipru), Hanus Sorensen (Insulele Feroe), Benjamin Kallman (Finlanda), Kylian Mbappe (Franța), Barnabas Varga (Ungaria), Albert Gudmundsson (Islanda), Dor Peretz (Israel), Giacomo Raspadori (Italia), Mateo Retegui (Italia), Gvidas Gineitis (Lituania), Cody Gakpo (Olanda), Donyell Malen (Olanda), Alexander Sorloth (Norvegia), Robert Lewandowski (Polonia), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Breel Embolo (Elveția)



Marcatorii României în Grupa H:

2 goluri - Denis Drăguș, Florin Tănase

1 gol - Denis Alibec, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Dennis Man, Răzvan Marin, Mihai Popescu



Topul golghetrilor din toate confederațiile:

12 goluri - Erling Haaland (Norvegia), Almoez Ali (Qatar)

10 goluri - Mehdi Taremi (Iran), Son Heung-min (Coreea de Sud)

9 goluri - Mohamed Salah (Egipt), Ali Olwan (Iordania), Chris Wood (Noua Zeelandă)

Foto - Getty Images

