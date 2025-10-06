FOTO ȘI VIDEO Haaland recunoaște: "Sunt în cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce"

Haaland recunoaște: Sunt în cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce
Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, are din nou parte de un sezon impresionant, iar statisticile vorbesc de la sine.

Erling Haaland, în cea mai bună formă a carierei: 12 goluri în 9 meciuri!

După 9 meciuri jucate pentru City în acest sezon, Haaland are deja 12 goluri. Prin ultima sa reușită, duminică, norvegianul a adus victoria contra lui Brentford (1-0), în direct pe VOYO.

După victoria de pe terenul lui Brentford, Haaland a fost întrebat la Sky dacă este de părere că traversează cea mai bună perioadă din carieră: "Da, se poate spune asta pentru că niciodată nu m-am simțit mai bine decât acum", a replicat norvegianul.

Haaland: "Meritul îi aparține fiului meu"

Ulterior, Haaland a dezvăluit un motiv datorită căruia reușește să aibă parte de o constanță remarcabilă.

"În primul rând, cred că e vorba de modul în care mă pregătesc pentru meciuri. Poți fi pregătit din punct de vedere fizic, dar e nevoie, de asemenea, de o bună pregătire mentală.

Sincer să fiu, cred că îmi este mult mai bine de când sunt tată pentru că asta mă ajută să mă deconectez mai mult ca niciodată și să nu mă mai gândesc deloc la fotbal.

Când ești mai tânăr, ai o mulțime de gânduri și te îngrijorezi din cauza multor lucruri mărunte. Dar acum, când merg acasă, reușesc să mă relaxez mai mult ca niciodată, iar meritul îi aparține fiului meu", a mai spus Haaland.

Erling Haaland a devenit tată la finalul anului trecut, când partenera sa, Isabel Haugseng Johansen (21 de ani), a dat naștere unui băiețel.

Erling Haaland și Isabel Haugseng Johansen formează un cuplu de când atacantul juca la Dortmund

Foto: Getty Images

VIDEO Erling Haaland a marcat golul decisiv din Brentford - Manchester City 0-1

