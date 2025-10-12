Golul victoriei a fost semnat de Virgil Ghiță, în minutele de prelungire, spre extazul fanilor de pe Arena Națională.

Fundașul central al lui Cracovia a intrat în minutul 72, în locul accidentatului Mihai Popescu, și a devenit eroul serii cu o execuție precisă din careul mic, după o fază creată de Ianis Hagi.

Virgil Ghiță: „Sperăm până la ultima suflare!”

România a urcat pe locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, și rămâne în lupta pentru calificarea la barajul mondial. „Tricolorii” mai au de disputat două meciuri decisive: cu Bosnia, pe 15 noiembrie, și cu San Marino, pe 18 noiembrie.

„Este un gol aparte, cred că e cea mai frumoasă zi din viața mea, din cariera mea de fotbalist. Mă așteptam, am dat mingea la Ianis, am avut o conexiune specială, am știut că va intra și mingea a intrat în poartă.

Echipa a făcut un meci extraordinar, cred că este unul dintre cele mai bune meciuri făcute de noi. Victoriile acestea sunt mai dulci după un meci de muncă, să vină victoria pe final și cu o echipă ca Austria, cred că a meritat.

Cu siguranță ei au venit azi cu gândul la victorie, dar noi am început foarte tare meciul. Nu au avut nicio ocazie mare de a marca, am dominat total meciul ăsta.

Sunt mici detalii, viața e făcută din momente, vă dați seama. Îmi pare foarte rău pentru el (n.r. - Mihai Popescu), este un băiat bun și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta ca eu să intru. Mă înțeleg foarte bine cu el și îmi pare rău că a trebuit să fie așa.

A fost un meci, l-am lăsat în spate și data viitoare ne întoarcem cu gândul la celelalte două meciuri și sper să avem rezultate pozitive. Cred că până la ultima suflare, mereu va fi aproape (n.r. - CM 2026 din America)”, a spus Virgil Ghiță după meci la digisport.

Clasamentul actualizat din Grupa H: