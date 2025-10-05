Cu 11 goluri în primele 8 meciuri din acest sezon, Erling Haaland se pregătește de un nou recital în Premier League, astăzi, de la 18:30, în Brentford - Manchester City (LIVE pe VOYO).

Erling Haaland, impresionat de Estevao, puștiul lui Chelsea



Cu o zi înaintea meciului, Haaland a urmărit derby-ul rundei din Premier League, Chelsea - Liverpool 2-1. Tânărul brazilian Estevao (18 ani) a adus victoria pentru londonezi în minutul 90+5 și a provocat o explozie de bucurie lui Enzo Maresca, în urma căreia managerul lui Chelsea a fost eliminat.

"Wonderkid" (n.r - puști minune), a scris Haaland pe Snapchat, atașând o fotografie cu momentul în care tânărul jucător al lui Chelsea sărbătorește golul decisiv din partida cu Liverpool.



Estevao chiar se anunță unul dintre cei mai talentați fotbaliști din noua generație. Sud-americanul a făcut pasul la Chelsea în această vară, după ce a fost cumpărat de la Palmeiras pentru 45 de milioane de euro.



Brazilianul prinde minute constant la Chelsea, iar sâmbătă și-a trecut în cont primul său gol de la transferul în Anglia.

