Alexandru Hațieganu
Naționala arabă pregătită de tehnicianul român joacă partida decisivă pentru calificarea la turneul final.

Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe UniteQatarCM 2026Ali Saleh
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, joacă împotriva reprezentativei din Qatar meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026!

Partida se dispută pe terenul celor din Qatar, Jassim bin Hamad Stadium din Al Rayyan.

Un egal îi este suficient lui ”Oli” pentru a merge la Mondial!

Clasamentul din grupa preliminară A a Emiratelor

1. Emiratele Arabe Unite 1 1 0 0 (2-1) 3p.

2. Qatar 1 0 1 0 (0-0) 1p.

3. Oman 2 0 1 1 (1-2) 1 p.

* Din Asia s-au calificat deja, după prima fază a preliminariilor, Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia.

Elevii lui Olăroiu promit să dezlănțuie iadul împotriva Qatarului: "Începem cum am terminat precedentul meci!"

Înaintea meciului crucial cu Qatar, din play-off-ul asiatic pentru Campionatul Mondial din 2026, unul dintre oamenii de bază ai lui Cosmin Olăroiu a transmis un mesaj de forță.

Ali Saleh, jucătorul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a promis că echipa sa va intra pe teren montată la maximum pentru a obține calificarea visată de o națiune întreagă.

Chiar dacă antrenorul Cosmin Olăroiu a pus accentul pe recuperarea fizică și mentală într-un timp extrem de scurt, jucătorii par să fi asimilat perfect discursul tehnicianului român și sunt gata de luptă.

Într-o declarație plină de încredere, Ali Saleh a subliniat că, deși partida se anunță una dificilă, moralul echipei este la cote maxime. Acesta le-a promis suporterilor o abordare agresivă încă din primul minut.

"Știm importanța meciului care urmează și suntem conștienți că va fi dificil, dar încrederea în forțele noastre este puternică. Obiectivul nostru este să câștigăm și să ne calificăm, cu voia lui Dumnezeu", a spus Saleh, adăugând: "Așa cum am avut o repriză secundă puternică în meciul precedent, ne propunem să începem cu același spirit și să facem o performanță de excepție care să ne aducă victoria".

În ciuda faptului că fanii Emiratelor au primit doar 8% din biletele stadionului, Saleh a ținut să le transmită că prezența lor va conta enorm. "Știm că numărul fanilor noștri în tribune este limitat, dar impactul lor va fi foarte mare. Simțim sprijinul suporterilor noștri de peste tot, iar asta ne motivează puternic să dăm tot ce avem mai bun", a încheiat jucătorul.

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"

Selecționerul român al Emiratelor Arabe Unite a pus presiune pe arbitri înaintea meciului decisiv cu Qatar, programat pentru marți, în ultima etapă a grupelor din play-off-ul asiatic pentru Campionatul Mondial din 2026.

Naționala Emiratelor are trei puncte după victoria cu Oman, în timp ce Qatar are un singur punct, obținut tot în fața Omanului. Meciul de la Doha este crucial pentru ambele echipe în lupta pentru calificare.

Înaintea confruntării, Olăroiu a ținut să vorbească despre brigada de arbitri condusă de uzbekul Ilgiz Tantashev, transmițând un mesaj puternic despre importanța corectitudinii.

"Am încredere în brigada de arbitri. Îi cunosc bine calitățile centralului, nu pot spune nimic despre el și îi dorim succes, să fie la nivelul așteptat", a zis Oli, care a continuat apoi pe un ton ferm: "Aceste confruntări majore necesită cel mai înalt grad de dreptate, iar asta este tot ce ne dorim în meciul cu Qatar".

Antrenorul român a subliniat și că jucătorii săi sunt pregătiți, deși perioada de refacere după meciul intens cu Oman a fost scurtă. Acesta a menționat că s-a concentrat pe analiza adversarului și pe aspecte fizice și tehnice. Olăroiu a încheiat spunând că "toată lumea înțelege mărimea responsabilității" de a duce Emiratele Arabe Unite la un Campionat Mondial pentru a doua oară în istorie.

