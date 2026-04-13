NEWS ALERT Anunțul Iranului după cinci săptămâni de război: „Cupa Mondială în SUA? Asta e decizia noastră“

Anunțul Iranului după cinci săptămâni de război: „Cupa Mondială în SUA? Asta e decizia noastră" CM 2026
Mondialul din această vară (11 iunie – 19 iulie), găzduit de Canada, Mexic și SUA, riscă să bifeze o premieră nedorită. Și extrem de neplăcută pentru FIFA!

Concret, la cum arată situația geopolitică a lumii, la ora actuală, sunt șanse mici ca războiul pe care Israel și SUA l-au declanșat împotriva Iranului să se încheie până la startul turneului final. Ceea ce înseamnă că putem avea o gazdă a turneului, angrenată într-un conflict militar! Ar fi o situație jenantă și fără precedent în istoria recentă a Mondialului. Iar această poveste devine și mai urâtă, atunci când ne amintim că, la tragerea la sorți a grupelor, la Washington, pe 5 decembrie, FIFA i-a acordat lui Donald Trump premiul pentru… pace!

Președintele Federației din Iran a făcut anunțul: „Mergem în America!“

După începerea războiului care a făcut peste 3,000 de victime în Iran până acum – vorbim doar despre civilii care și-au pierdut viețile! – s-au tot făcut speculații în privința participării Iranului, la CM 2026. 

S-a ajuns aici pentru că prima reprezentativă a perșilor ar trebui să joace, în grupa G, pe teritoriul Statelor Unite. Programul Iranului arată în felul următor:

*15 iunie (Los Angeles): Iran – Noua Zeelandă

*21 iunie (Los Angeles): Belgia – Iran

*26 iunie (Seattle): Egipt – Iran

Deși lucrurile se pot schimba radical de astăzi până la startul Mondialului, în acest moment, șeful Federației de la Teheran spune că echipa națională va evolua, la CM 2026. Mehdi Taj (foto, sus) a dezvăluit că forul condus de el a programat inclusiv un meci amical, care să aibă loc, în America, înainte de CM 2026.

Legat de participarea la Cupa Mondială… Situația țării ne va arăta decizia corectă pe care trebuie să o luăm. În acest moment, prioritară e situația războiului. În ceea ce ne privește pe noi (n.r. – Federația Iraniană de Fotbal), deocamdată, decizia noastră e să parcurgem etapele necesare pregătirii pentru Cupa Mondială. Adică, planificăm antrenamentele, cantonamentele, meciurile de pregătire, la modul cel mai serios. Am programat și un cantonament pentru echipa națională, la o stațiune litorală din țară. Avem și trei meciuri amicale pentru următoarele date disponibile în calendarul FIFA. Probabil, două vor fi în Turcia, iar unul în America, înainte de Cupa Mondială“, a anunțat Mehdi Taj.

