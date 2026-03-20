EXCLUSIV Daniel Bîrligea își dă viața pentru România! Atacantul FCSB, lăudat de un rapidist: "Când vine la națională, se transformă! E senzațional! Îmi place foarte mult de el!"

Turcia - România e joi, de la 19:45, la Istanbul. Mircea Lucescu a anunțat azi lotul tricolorilor pentru seminfinala din barajul CM 2026.

Deși pe hârtie are cel mai scump lot din Superliga, FCSB traversează un moment sportiv extrem de slab în această primăvară a anului 2026, terminând sezonul regular pe locul 7 și jucând în faza play-out-ului.

Cu echipa nevoită să joace, așadar, în premieră în play-out, obținerea unor sume importante din transferuri pare o provocare pentru conducere în perioada de mercato din vară. Totuși, FCSB are câțiva jucători care pot aduce mulți bani echipei, pentru că au avut constanță și au avut evoluții solide, printre care și Daniel Bîrligea.

Achiziționat pentru 2.500.000 de euro, Bîrligea l-ar putea surclasa pe Vlad Chiricheș (plecat la Tottenham pentru 9.500.000 de euro) într-un clasament al celor mai profitabile vânzări ale clubului, poziționându-se doar sub Dennis Man (12.600.000 de euro la Parma) și Nicolae Stanciu (11.000.000 de euro la Anderlecht).

FCSB nu a dat banii degeaba pe el, atacantul fiind foarte apreciat și considerat un fotbalist indispensabil chiar și pentru echipa națională, așa cum îl consideră și fostul fundaș Daniel Chiriță.

Daniel Chiriță, la superlativ despre Daniel Bîrligea: ”E senzațional!”

Chestionat și în privința partidei dintre Turcia și România, Chiriță a vorbit, în mod particular, și despre anumiți fotbaliști, printre care și Daniel Bîrligea. El crede că atacantul FCSB are mereu atitudine incredibilă când îmbracă tricoul galben și se dăruiește total.

”Bîrligea, când ajunge la echipa națională, se transformă! E senzațional! Îmi place foarte mult de el, se transformă când vine la națională. Are putere, vine cu atitudine bună, are el ceva!

A și crescut în Italia, are altă mentalitate și altă pregătire”, a punctat Daniel Chiriță pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Trei, Doamne, și toți trei din play-out! Cu cine atacăm Turcia pentru calificarea la Mondial
Mihai Stoica a făcut anunțul după cea mai mare schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB: ”Nu poți să pocnești din degete!”
Jale! El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-0 cu Metaloglobus
LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu
FCSB - UTA, de la 19:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
LIVE VIDEO | Bournemouth - Manchester United, exclusiv pe VOYO de la 22:00. Echipele probabile
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

8 jucători de la FCSB, OUT!

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”

Chuck Norris a murit! Informația a fost confirmată de familie: ”Inimile noastre sunt frânte”
Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”
Reacția presei din Turcia după ce Mircea Lucescu a decis lotul pentru meciul direct din baraj
Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește
Cum arată lotul Spaniei și care sunt noutățile! ”Furia Roja” joacă două amicale, cu Serbia și Egipt
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Surpriza cu care Mircea Lucescu ar putea veni pentru meciul cu Turcia!
Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

