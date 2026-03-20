Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, lăudat de un rapidist

Daniel Bîrligea își dă viața pentru România! Atacantul FCSB, lăudat de un rapidist

Deși pe hârtie are cel mai scump lot din Superliga, FCSB traversează un moment sportiv extrem de slab în această primăvară a anului 2026, terminând sezonul regular pe locul 7 și jucând în faza play-out-ului.

Cu echipa nevoită să joace, așadar, în premieră în play-out, obținerea unor sume importante din transferuri pare o provocare pentru conducere în perioada de mercato din vară. Totuși, FCSB are câțiva jucători care pot aduce mulți bani echipei, pentru că au avut constanță și au avut evoluții solide, printre care și Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, lăudat pentru atitudinea de la naționala României

Achiziționat pentru 2.500.000 de euro, Bîrligea l-ar putea surclasa pe Vlad Chiricheș (plecat la Tottenham pentru 9.500.000 de euro) într-un clasament al celor mai profitabile vânzări ale clubului, poziționându-se doar sub Dennis Man (12.600.000 de euro la Parma) și Nicolae Stanciu (11.000.000 de euro la Anderlecht).

FCSB nu a dat banii degeaba pe el, atacantul fiind foarte apreciat și considerat un fotbalist indispensabil chiar și pentru echipa națională, așa cum îl consideră și fostul fundaș Daniel Chiriță.