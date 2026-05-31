La 36 de ani, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) performează la cel mai înalt nivel al carierei și este capabilă să intimideze orice jucătoare în circuitul WTA.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi în fața Arinei Sabalenka, pe zgura de la Roma, sportiva din România impune respect nu doar prin clasarea obținută - locul 18 în ierarhia mondială -, ci mai ales prin modul în care își sufocă adversarele, pe teren.

Sorana Cîrstea, șiruri de 9, 11, respectiv 12 game-uri consecutive, în primele trei tururi la Roland Garros 2026

În ediția 2026 a turneului de la Roland Garros, începută ideal de Sorana Cîrstea, cu doar șapte game-uri cedate în primele trei runde, cea mai bună jucătoare de tenis a României a atins de trei ori „o transă” care i-a permis să tranșeze meciurile în favoarea sa.

Mai exact, în runda inaugurală, Sorana Cîrstea a legat nouă game-uri la rând, împotriva Kseniei Efremova (623 WTA), pe care a întors-o de la 1-3, în primul set, până la scorul de 6-3, 4-0. Cîrstea a pierdut un singur game în ultimele douăsprezece ale confruntării.

În turul secund, Sorana Cîrstea a repetat un scenariu similar, dar îmbunătățit. De la 1-3 în manșa întâi a meciului cu Eva Lys (81 WTA), românca a reușit un șir de unsprezece game-uri consecutive, nemaioprindu-se până la capătul jocului.

În a treia rundă, întreaga partidă a fost „o transă” din care Sorana Cîrstea nu a mai ieșit. În mai puțin de o oră, Cîrstea a semnat șase break-uri și tot atâtea game-uri pe propria servă, comițând doar nouă erori neforțate într-un meci jucat aproape de perfecțiune de româncă.

