Sorana Cîrstea a reușit ce nu pot să reproducă multe jucătoare, în tenisul profesionist.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) performează la cel mai înalt nivel al carierei și este capabilă să intimideze orice jucătoare în circuitul WTA.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi în fața Arinei Sabalenka, pe zgura de la Roma, sportiva din România impune respect nu doar prin clasarea obținută - locul 18 în ierarhia mondială -, ci mai ales prin modul în care își sufocă adversarele, pe teren.

Sorana Cîrstea, șiruri de 9, 11, respectiv 12 game-uri consecutive, în primele trei tururi la Roland Garros 2026

În ediția 2026 a turneului de la Roland Garros, începută ideal de Sorana Cîrstea, cu doar șapte game-uri cedate în primele trei runde, cea mai bună jucătoare de tenis a României a atins de trei ori „o transă” care i-a permis să tranșeze meciurile în favoarea sa.

Mai exact, în runda inaugurală, Sorana Cîrstea a legat nouă game-uri la rând, împotriva Kseniei Efremova (623 WTA), pe care a întors-o de la 1-3, în primul set, până la scorul de 6-3, 4-0. Cîrstea a pierdut un singur game în ultimele douăsprezece ale confruntării.

În turul secund, Sorana Cîrstea a repetat un scenariu similar, dar îmbunătățit. De la 1-3 în manșa întâi a meciului cu Eva Lys (81 WTA), românca a reușit un șir de unsprezece game-uri consecutive, nemaioprindu-se până la capătul jocului.

În a treia rundă, întreaga partidă a fost „o transă” din care Sorana Cîrstea nu a mai ieșit. În mai puțin de o oră, Cîrstea a semnat șase break-uri și tot atâtea game-uri pe propria servă, comițând doar nouă erori neforțate într-un meci jucat aproape de perfecțiune de româncă.

Rezultatele confirmă declarațiile Soranei Cîrstea din timpul turneului

Forma de moment uluitoare a Soranei Cîrstea evidențiază adevărul din declarațiile pe care le-a făcut românca, în această primăvară.

În mod repetat, Cîrstea a afirmat ideea că iubește „sportul alb,” lucru care îi menține ambiția intactă, la 36 de ani.

„Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat. Poate singurul lucru este că am mai multă bucurie şi nu mai pun atâta presiune pe rezultate cum o făceam înainte. Cred că asta ar fi singura diferenţă,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Rolandgarros.com.

„Este o poveste frumoasă şi sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă, iar eu încerc să absorb totul şi fiecare amintire pe care o am, să o păstrez în inima mea şi să o păstrez acolo pentru totdeauna,” a completat Sorana Cîrstea, comentând ceea ce trăiește în 2026, care poate rămâne ultimul an al carierei sale.

