Pentru doar a doua dată în cariera sa, Novak Djokovic a fost eliminat dintr-un turneu de mare șlem în urma unui meci în care a condus cu 2-0 la seturi.

Tenismenul din Belgrad a fost întors de Joao Fonseca, brazilian cu douăzeci de ani mai tânăr, scor 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, la capătul unei confruntări întinse pe durata a 4 ore și 57 de minute.

Triplu campion la Paris, 'Nole' nu a mai părăsit competiția din capitala Franței într-atât de devreme - turul trei - din 2009.

În cadrul conferinței de presă organizate după meci, Novak Djokovic a fost incomodat de câteva întrebări puse de jurnaliști. Sârbul a replicat cu răspunsuri seci, scurte.

Djokovic, răspunsuri seci la conferința de presă

„Când extrag toată dezamăgirea și gândurile negative apărute după meci, sunt multe lucruri de care sunt mândru. Sunt foarte recunoscător pentru experiența pe care am avut-o aici,” a puntat Novak Djokovic, înainte de a se arăta incomodat de următoarea întrebare.

„Novak, o să te vedem în Paris la anul?”, a întrebat un jurnalist. „Nu știu,” a replicat expeditiv Djokovic.

„Ar fi în regulă ca acest meci să rămână ultimul pe care l-ai jucat la Roland Garros?”, a continuat un altul. „Nu știu,” a răspuns din nou Djokovic, într-un ton criptic.