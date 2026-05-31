VIDEO „Nu știu". Eliminat, Novak Djokovic i-a sâcâit pe jurnaliști, la Roland Garros: ce întrebări l-au incomodat pe sârb

Marcu Czentye
Novak Djokovic nu mai fusese eliminat atât de devreme din turneul de la Roland Garros din 2009.

Pentru doar a doua dată în cariera sa, Novak Djokovic a fost eliminat dintr-un turneu de mare șlem în urma unui meci în care a condus cu 2-0 la seturi.

Tenismenul din Belgrad a fost întors de Joao Fonseca, brazilian cu douăzeci de ani mai tânăr, scor 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, la capătul unei confruntări întinse pe durata a 4 ore și 57 de minute.

Triplu campion la Paris, 'Nole' nu a mai părăsit competiția din capitala Franței într-atât de devreme - turul trei - din 2009.

În cadrul conferinței de presă organizate după meci, Novak Djokovic a fost incomodat de câteva întrebări puse de jurnaliști. Sârbul a replicat cu răspunsuri seci, scurte.

Djokovic, răspunsuri seci la conferința de presă

„Când extrag toată dezamăgirea și gândurile negative apărute după meci, sunt multe lucruri de care sunt mândru. Sunt foarte recunoscător pentru experiența pe care am avut-o aici,” a puntat Novak Djokovic, înainte de a se arăta incomodat de următoarea întrebare.

„Novak, o să te vedem în Paris la anul?”, a întrebat un jurnalist. „Nu știu,” a replicat expeditiv Djokovic.

„Ar fi în regulă ca acest meci să rămână ultimul pe care l-ai jucat la Roland Garros?”, a continuat un altul. „Nu știu,” a răspuns din nou Djokovic, într-un ton criptic.

Novak Djokovic, număr 4 ATP, la 39 de ani

Pe rețelele sociale, atitudinea lui Novak Djokovic a fost mai clară. Sârbul l-a felicitat pe adversar pentru victorie și s-a declarat „cucerit” de Paris, loc în care ar putea reveni și în 2027 pentru o nouă participare.

„O bătălie uluitoare, Joao. Ai muncit din greu această victorie și o meriți. Noroc în restul turneului și în cariera incredibilă pe care o ai înainte. Cât despre Paris, mi-ai furat inima,” a fost reacția sârbului, pe rețelele sociale, după înfrângerea suferită pe zgura de la Roland Garros.

În urma eliminării suferite în turul trei al competiției de mare șlem de la Paris, Novak Djokovic va coborî cel puțin trei poziții, urmând să fie număr 7 mondial, după încheierea acestui turneu.

